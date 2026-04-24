Jovanotti, i 60 anni e il tour rivoluzionario (pedalando): “Sarà un mini-festival”. E dice no a Sanremo (nonostante De Martino)
Il cantante ha ricevuto la Lupa Capitolina e annunciato che raggiungerà in bicicletta le tappe del suo Jova Summer Party 2026, poi la chiusura al Festival
Jovanotti si prepara a un’estate su due ruote. Il cantante romano, infatti, ha annunciato che raggiungerà in bicicletta tutte le tappe del suo Jova Summer Party 2026, il lungo tour che terrà quest’estate. In occasione del ricevimento della Lupa Capitolina, ‘Jova’ – Lorenzo Cherubini all’anagrafe – ha parlato anche del futuro di Sanremo e della nuova era targata Stefano De Martino. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Jovanotti, il tour dell’estate in bicicletta: l’annuncio
Ieri giovedì 23 aprile 2026 Jovanotti ha ricevuto la Lupa Capitolina, conferitagli direttamente dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Ricevere la Lupa è un onore enorme, grandissimo" ha dichiarato il cantante romano, rimpiangendo la sua ‘romanità’ orami sbiadita e ricordando con non poca nostalgia e la sua gioventù trascorsa nella capitale prima del trasferimento a Milano. In Campidoglio Jovanotti ha anche svelato il suo ‘Jovagiro’: "Il progetto è nato guardando il calendario, quando mi sono accorto che tra un concerto e l’altro passano diversi giorni, addirittura una settimana, mi sono chiesto: ‘E ora che faccio tra una tappa e l’altra?’ La risposta è stata spontanea: pedalo con gli amici". Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha infatti deciso che in occasione del suo Jova Summer Party 2026 (il tour estivo che partirà il prossimo 7 agosto a Olbia e si chiuderà proprio nella ‘sua’ Roma, nella suggestiva cornice del Circo Massimo, a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno) si sposterà tra una città e l’altra in bicicletta. Ecco le date della tournée:
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- 7 Agosto – Olbia Arena, Olbia
- 12 Agosto – Music Arena, Montesilvano (PE)
- 17 Agosto – Music Arena, Barletta
- 22 Agosto – Calabria Music Arena, Catanzaro
- 29 Agosto – Ippodromo La Favorita, Palermo
- 30 Agosto – Ippodromo La Favorita, Palermo
- 5 Settembre – Ippodromo di Agnano, Napoli
- 12 Settembre – Circo Massimo, Roma
- 13 Settembre – Circo Massimo, Roma
La chiusura al Festival di Sanremo e il commento su Stefano De Martino
Nel corso della chiacchierata in occasione del ricevimento della Lupa Capitolina Jovanotti ha parlato anche del futuro della sua carriera che, a quanto pare, resterà lontana dalla televisione: "La lascio fare a chi la sa fare". Nessuna eccezione neanche per il Festival di Sanremo: "Stefano De Martino è molto bravo, mi fa venire in mente quello che Baudo disse a me: ‘In tv funzionano le facce’. E Stefano ha la faccia. Ma io non credo che ci sarò, non lo abbiamo neanche valutato come ipotesi" ha spiegato ‘Jova’, escludendo di fatto un suo ritorno sul palco del teatro Ariston, dove nel 2027 inizierà la nuova era targata De Martino.
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