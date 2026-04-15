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Joshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme: l'ultima apparizione a New York riaccende il sogno d'amore

La nuova apparizione di coppia di Joshua Jackson e Katie Holmes ha fatto impazzire i fan: ecco perché i due ex di Dawson's Creek errano insieme

Joshua Jackson e Katie Holmes hanno scatenato un’ondata di nostalgia durante la première, avvenuta il 14 aprile a New York, del film documentario su Brunello Cucinelli che in Italia ha riscosso un grande successo. Dopo la reunion per rendere omaggio al loro compianto collega James Van Der Beek, le due icone di Dawson’s Creek si sono ritrovate e hanno passeggiato a braccetto, suscitando gioia nei tantissimi fan della serie e della coppia, che hanno iniziato a sperare nuovamente in un ritorno di fiamma.

Joshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme sul set (e non solo!)

Gli interpreti di Pacey Witter e Joey Potter, protagonisti dell’iconica serie andata in onda dal 1998 al 2003, hanno infatti sfilato insieme sul tappeto rosso del Lincoln Center. L’occasione per questa reunion è stata la première a New York del film documentario italiano Brunello – Il visionario garbato, la cui regia e il progetto sono stati curati dal Maestro Giuseppe Tornatore, mentre le musiche sono state donate da un altro Premio Oscar come Nicola Piovani.

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Ricordiamo che i due attori, che oltre ad essere stati colleghi per tanti anni hanno anche avuto una relazione amorosa in quel periodo, si sono ritrovati qualche tempo fa sul set, essendo i protagonisti del film Happy Hours. Lo scorso marzo, Jackson ha dichiarato a Today che ritrovare Katie Holmes è stato "magico". L’ha elogiata per aver creato lo spazio necessario per lavorare di nuovo insieme. "Ormai è un’amica di una vita", ha spiegato. L’intesa tra i due ex amanti sullo schermo, nelle prime immagini del film, è d’altronde apparsa naturale e profondamente autentica, così come accaduto anche sul red carpet.

L’omaggio a James Van Der Beek

Si tratta della prima reunion pubblica dopo la tragica scomparsa del collega di James Van Der Beek. È venuto a mancare l’ 11 febbraio 2026 dopo aver combattuto contro un cancro al colon-retto all’età di 48 anni. Sia Jackson che Holmes hanno reso un sentito omaggio al loro amato collega. L’attrice ha scritto una lettera a mano esprimendo la sua profonda gratitudine per il tempo trascorso insieme. Joshua Jackson ha dichiarato al programma Today a marzo che Van Der Beek era "un brav’uomo" che era diventato un padre e un marito devoto. La loro apparizione al gala di aprile è sembrata un momento condiviso anche per onorare la sua memoria.

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