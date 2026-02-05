Joshua Jackson guarda al passato su HBO Max: How To Survive Without Me riaccende la magia di Dawson’s Creek Un nuovo personaggio e un sodalizio storico che si ricompone: Joshua Jackson torna protagonista in una serie HBO Max e fa sognare i fan di Dawson's Creek.

Noi lo ricordiamo benissimo in Dawson’s Creek ma, molto presto, Joshua Jackson tornerà con una nuova serie di cui sarà il protagonista e il cui titolo è How To Survive Without Me. Siamo sicuri che molti fan della serie teen sopra citata ne saranno felici e sapete perché? Perché questo show si presenta come una sorta di reunion tra Jackson e Greg Berlanti. Sì, proprio lui, lo showrunner e produttore esecutivo di Dawson’s Creek per due stagioni. Insomma, in questo nuovo progetto si respira aria di nostalgia, non credete anche voi? Ma basta chiacchiere, vediamo nello specifico tutti i dettagli.

How To Survive Without Me, di cosa parla la nuova serie con Joshua Jackson: trama e cast

A oltre vent’anni da Dawson’s Creek, Joshua Jackson e Greg Berlanti tornano a collaborare e, questa volta, lo fanno nel pilot del drama How To Survive Without Me, in sviluppo per HBO Max. La serie, scritta da Berlanti e Bash Doran e che si basa su una storia ideata con Robbie Rogers, vede Jackson protagonista accanto a Ray Romano ed è prodotta da Warner Bros. Television. La trama segue la famiglia De Angelis dopo la morte della matriarca Beverly: senza la sua guida, i familiari faticano a orientarsi in vite sempre più complesse. Tuttavia, in perfetto stile Beverly, la donna continua a influenzare le loro scelte dall’aldilà, spingendoli a restare uniti e presenti l’uno per l’altro. Jackson interpreta Cooper, uno chef che sta per aprire un esclusivo club di ristorazione a Los Angeles e che porta avanti le ricette e la filosofia culinaria della madre. Dietro l’apparente sicurezza, nasconde però un segreto capace di mettere a rischio relazioni e carriera. Ray Romano veste i panni del patriarca della famiglia. Riguardo al cast, per adesso sappiamo che saranno coinvolti nel progetto Jackson e Romano, non vi sono informazioni su altri nomi, anche perché tutto è alle primissime fasi.

C’è da dire, però, che questo progetto segna una nuova tappa nel lungo rapporto professionale e personale tra Berlanti e Jackson, iniziato proprio con Dawson’s Creek. Questa nuova collaborazione ha suscitato entusiasmo sia in HBO Max sia in Warner Bros. Television, che sottolineano la profondità emotiva e il forte tema familiare della serie.

Happy Hours, Joshua Jackson e Katie Holmes insieme nel nuovo film

Inoltre, Joshua Jackson arriverà presto al cinema in Happy Hours, e al suo fianco ci sarà un altro volto di Dawson’s Creek, Katie Holmes, la quale si occuperà anche di dirigere la pellicola. Il film racconta la storia di due persone, interpretate da Jackson e Holmes, che cercano di portare avanti la loro relazione tra impegni di lavoro e responsabilità familiari. Tutto si presenta come un viaggio emotivo: un amore nato in gioventù che si riaccende in età adulta, tra difficoltà, momenti di gioia, perdite e la volontà di continuare a credere nell’amore nonostante gli ostacoli della vita.

