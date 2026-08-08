José Sebastiani svolta con l’Udinese: il figlio di Amadeus torna tra calcio, musica e l'ipotesi Sanremo Giovani
Il figlio di Amadeus ha concluso l’esperienza con la prima squadra friulana. Intanto, dopo il singolo Vengo dal Sud, il suo nome continua ad essere accostato a Sanremo.
José Sebastiani chiude una delle esperienze più importanti vissute finora sul campo e si prepara a tornare alla quotidianità della Primavera dell’Udinese. Il giovane portiere, classe 2009 e figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha infatti terminato il ritiro precampionato con la prima squadra friulana, vivendo per alcune settimane a stretto contatto con i giocatori che rappresentano il massimo livello del club. Un passaggio significativo per un ragazzo di appena diciassette anni, soprattutto perché arriva dopo un percorso costruito lontano dai riflettori che il suo cognome inevitabilmente porta con sé.
José Sebastiani e l’esperienza importante con l’Udinese
Per il ritiro estivo Kosta Runjaic ha deciso di aggregare diversi portieri, affiancando al titolare Okoye e all’esperto Padelli anche alcuni giovani, tra cui Piana, Pirih e proprio José Sebastiani. Per lui non si è trattato semplicemente di una convocazione destinata a fare notizia, ma della possibilità concreta di confrontarsi con ritmi, allenamenti e dinamiche molto diverse da quelle abituali. Il percorso all’Udinese è iniziato dopo l’esperienza nel settore giovanile dell’Inter e, passo dopo passo, lo ha portato fino alla Primavera e poi alla chiamata della prima squadra. Un traguardo importante, ma certamente non un punto d’arrivo, soprattutto considerando l’età e la necessità di continuare a costruire con pazienza il proprio percorso. Al termine del ritiro, José ha voluto condividere sui social la soddisfazione per quanto vissuto, scrivendo: "Grato e felice per questa bellissima esperienza con la Prima Squadra".
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Il calcio resta la priorità, ma c’è anche la musica per José
Mentre sul campo continua la sua crescita, negli ultimi mesi il nome di José Sebastiani è comparso anche in un contesto completamente diverso. Il giovane ha infatti mostrato interesse per la scrittura musicale, firmando il testo di Vengo dal Sud, pubblicato il 17 luglio e interpretato da giovani artisti emergenti. Non si tratta quindi di un debutto come cantante, elemento che José stesso ha voluto precisare per evitare equivoci. La pubblicazione del brano aveva però fatto rapidamente nascere una voce ancora più curiosa: quella di un possibile coinvolgimento di José a Sanremo Giovani, con Stefano De Martino alla guida della prossima edizione del Festival. L’ipotesi, nata sui social anche attraverso un commento ironico, è stata rilanciata al punto da sembrare una vera indiscrezione.
Sanremo Giovani, la smentita sul coinvolgimento e la risposta di Amadeus
In realtà, non è prevista una partecipazione di José Sebastiani a Sanremo Giovani. A chiarire la situazione era stato direttamente Amadeus, che aveva definito la notizia una fake news, mentre José aveva spiegato il proprio ruolo nei progetti musicali, sottolineando che i brani non erano cantati da lui. Il tema, dunque, resta per ora soprattutto una curiosità legata alle sue passioni, anche perché il ragazzo sembra avere ben chiaro quale sia il percorso principale da seguire. Il sogno più concreto continua a essere quello di diventare un calciatore professionista, con l’esperienza appena conclusa con l’Udinese che rappresenta una delle prime vere occasioni per misurarsi con il calcio dei grandi. Adesso José tornerà a lavorare con la Primavera, con l’obiettivo di continuare a crescere e guadagnarsi, sul campo, eventuali nuove opportunità. La musica può rimanere una passione e uno spazio creativo personale, mentre Sanremo, almeno per il momento, resta soltanto una suggestione nata sul web e già ridimensionata dai diretti interessati.
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