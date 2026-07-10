José Sebastiani lancia il suo nuovo singolo: “Farà Sanremo Giovani con De Martino”, interviene papà Amadeus (che non ci sta) Il secondogenito dell’ex conduttore e direttore artistico del Festival si dà alla musica e si prepara a pubblicare la sua canzone di debutto “Vengo dal sud”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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José Sebastiani si dà alla musica. Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, infatti, ha annunciato la pubblicazione della sua nuova canzone ‘Vengo dal sud’, in uscita il prossimo 17 luglio. Per il secondogenito dell’ex conduttore di Nove si tratta del secondo singolo, mentre parallelamente prosegue la sua carriera calcistica che lo vede al momento tra le fila dell’Udinese primavera. Scopriamo tutti i dettagli.

José Sebastiani, il figlio di Amadeus pubblica il suo nuovo singolo

La prossima settimana uscirà il nuovo singolo di José Sebastiani, il figlio di Amadeus. Nato il 18 gennaio del 2009 dalla storia d’amore tra il conduttore e Giovanna Civitillo, il giovane calciatore (attualmente è portiere dell’Udinese primavera dopo le esperienze in Under 17 e Under 19 e gli esordi nelle giovanili dell’Inter) pubblicherà ‘Vengo dal sud’, la sua nuova canzone annunciata per il prossimo 17 luglio, ma già disponibile su Spotify nella versione insieme al rapper EMF, protagonista del feat. Sulle orme di papà Amadeus, dunque, José ha deciso di cimentarsi nel mondo della musica. E chissà che il futuro non sia roseo, magari puntando al palco del teatro Ariston dove il padre ha dato il via alla nuova ‘era’ del Festival di Sanremo.

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Il sogno Sanremo (con Stefano De Martino) e la smentita di papà Amadeus

La carriera artistica del figlio di Amadeus accende ovviamente la curiosità del pubblico, trattandosi dei primi passi di un progetto che punta a seguire, in un certo senso, le orme del padre nel mondo della musica. La notizia dell’uscita del nuovo singolo ha già suscitato numerose reazioni sui social, dove fan e curiosi si dividono tra entusiasmo e attesa e, soprattutto, non è mancato il sostegno di papà Amadeus e mamma Giovanna Civitillo, che hanno mandato dei ‘cuori’ di incoraggiamento a José. Per quest’ultimo si apre ora una nuova fase (proprio come per il padre dopo i flop e l’addio a Nove con rescissione consensuale del contratto con il circuito Discovery). Forse nel mirino ci sarà proprio Sanremo Giovani, quest’anno per la prima volta sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. È stato però lo stesso Amadeus a smentire il tutto, bollando subito questo scenario come fake news sui social.

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