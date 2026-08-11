Jon Cypher è morto, chi era il 'capo Daniels’ di Hill Street Blues e l’alleato di He-Man in Masters of the Universe: la causa della morte L’attore statunitense si è spento all'età di 94 anni in Oregon, con accanto sua moglie. Una carriera lunga quasi mezzo secolo tra tv, cinema e Broadway.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È morto a 94 anni Jon Cypher, attore statunitense dalla lunga e prolifica carriera tra televisione, cinema e teatro. L’interprete si è spento il 3 agosto nella sua casa di Central Point, in Oregon, con la moglie Carol Rosin al suo fianco. La causa della morte non è stata resa pubblica. Cypher era conosciuto soprattutto per il ruolo del capitano Fletcher Daniels in oltre 70 episodi di Hill Street Blues, ma aveva conquistato il pubblico anche nei panni di Duncan, alleato di He-Man in Masters of the Universe del 1987, e del generale Marcus Craig in Major Dad. Di seguito, tutti i dettagli.

Addio a Jon Cypher, volto storico di Hill Street Blues

Purtroppo, è proprio così: Jon Cypher, noto soprattutto per aver interpretato il capitano Fletcher Daniels in oltre 70 episodi di Hill Street Blues, è morto il 3 agosto nella sua casa di Central Point, in Oregon, all’età di 94 anni. La famiglia ha fatto sapere che l’attore è morto con la moglie Carol Rosin al suo fianco, senza rendere nota la causa del decesso. La serie NBC, trasmessa dal 1981 al 1987, fu una delle produzioni più influenti della televisione americana e conquistò 26 Emmy Award, tra cui quattro consecutivi come miglior serie drammatica.

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La lunghissima carriera di Jon Cypher

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel 1957 con Cinderella di Rodgers e Hammerstein, Cypher lavorò a Broadway e partecipò a decine di serie televisive, tra cui General Hospital, Dynasty, Dallas, Law & Order e Murder, She Wrote. Nel 1987 interpretò Duncan, alleato di He-Man, in Masters of the Universe, mentre dal 1990 al 1993 fu il generale Marcus Craig nella sitcom Major Dad. Recitò anche in diversi film e produzioni televisive, tra cui Valdez Is Coming ed Evita Perón. La sua ultima apparizione risale al 2001. Cypher, che era anche cantante d’opera e autore di limerick, lascia la moglie, con cui era sposato da circa 40 anni. La carriera di Cypher si è sviluppata nell’arco di quasi mezzo secolo, attraversando teatro, cinema e televisione.

Dopo gli esordi a Broadway negli anni Sessanta, l’attore si è affermato soprattutto sul piccolo schermo e, in poco tempo, è diventato un volto familiare per il pubblico americano. Questo, anche grazie alla sua presenza in numerose serie di successo. Tra i suoi lavori figurano anche Mission: Impossible, Bonanza, The Rockford Files, The Love Boat, Knight Rider, JAG e Walker, Texas Ranger. Pur avendo interpretato ruoli molto diversi tra loro, Cypher è rimasto particolarmente legato alla televisione, dove ha costruito una carriera solida e longeva. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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