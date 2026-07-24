Jon Bon Jovi costretto a interrompe il concerto: "Un'infezione, troverò una soluzione non buttate i biglietti", le scuse ai fan
Jon Bon Jovi interrompe il concerto al Madison Square Garden per una sinusite. Il cantante rassicura il pubblico e chiede di non buttare i biglietti
Doveva essere una delle serate simbolo del ritorno di Jon Bon Jovi dal vivo, ma il concerto del 23 luglio al Madison Square Garden di New York si è concluso molto prima del previsto. Dopo circa un’ora e mezza di spettacolo, il rocker americano ha deciso di fermarsi a causa di un problema di salute, spiegando al pubblico di essere alle prese con un’infezione ai seni paranasali. Prima di lasciare il palco, però, ha voluto rassicurare i fan con un messaggio che ha raccolto un lungo applauso: i biglietti non andranno persi e il live verrà recuperato.
Jon Bon Jovi interrompe il concerto: la promessa ai fan e la sinusite
La serata faceva parte del Forever Tour, la tournée che segna il ritorno dei Bon Jovi dopo quattro anni di assenza dalle scene, conseguenza del delicato intervento alle corde vocali affrontato dal cantante. Lo show si è interrotto dopo 14 brani, quando Bon Jovi ha ammesso di non riuscire più a sostenere la performance. Rivolgendosi ai presenti, il frontman non ha nascosto il proprio dispiacere: "So che vi sto deludendo e non è da me fare una cosa del genere. Faremo un’altra canzone e avrò bisogno del vostro aiuto. Forse dovremo rallentare perché sto soffrendo da morire".
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Per l’ultima esecuzione, l’immancabile Livin’ on a Prayer, è salito sul palco anche Pat Monahan dei Train, che ha aiutato Bon Jovi a portare a termine il brano. In diversi momenti è stato il pubblico a prendere in mano la canzone, cantando a squarciagola uno dei più grandi successi della band del New Jersey. Al termine dell’esibizione, il cantante ha voluto tranquillizzare i fan: "Non buttate via i vostri biglietti, troverò una soluzione. Teneteli da parte, troveremo un modo per riprogrammare il concerto. Ma stasera devo riposarmi. Mi sento benissimo. Ci rivedremo presto". Dopo il saluto, i compagni di band lo hanno abbracciato sul palco, mentre il pubblico ha risposto con una standing ovation.
Il ritorno dopo l’intervento alle corde vocali e il nuovo problema di salute
Poco dopo il concerto, un portavoce della band ha confermato che Jon Bon Jovi stava combattendo contro una sinusite, l’infiammazione dei seni paranasali che ha reso impossibile proseguire lo spettacolo. In una nota diffusa ai media è stato spiegato che il cantante ha dovuto interrompere il live proprio a causa dell’infezione e che ulteriori aggiornamenti sulla nuova data verranno comunicati nei prossimi giorni.
La notizia ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulle condizioni di salute dell’artista. Il tour del 2026 rappresenta infatti il suo grande ritorno dopo il lungo stop seguito all’operazione di medializzazione delle corde vocali, eseguita per riparare una corda vocale danneggiata. In passato lo stesso Bon Jovi aveva raccontato di non sapere se sarebbe riuscito a sostenere nuovamente i ritmi di una tournée internazionale. Lo scorso anno aveva anche sottolineato quanto avesse sempre cercato di preservare la propria voce: "Sono un cantante professionista. Ho praticato il mestiere. Non ho mai fatto nulla per danneggiare le corde vocali". Nonostante l’imprevisto, il cantante ha ribadito di sentirsi bene e di voler recuperare al più presto la data saltata.
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