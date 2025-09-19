Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Johnson Righeira, cosa fa oggi: da Vamos a La Playa alla pensione ‘dorata’, l’addio sofferto a Michael

Il cantante anni Ottanta sarà ospite questa sera di Suzuki Jukebox con Antonella Clerici. Dopo la separazione dal partner, oggi vive nella campagna Canavese. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Johnson Righeira
IPA

"Vamos a la playa" non passa mai di moda, e nemmeno chi l’ha lanciata. Johnson Righeira, al secolo Stefano Righi, questa sera sarà protagonista a Suzuky Jukebox con Antonella Clerici su Rai1. Per lui sarà l’occasione di raccontare la propria parabola, dagli anni d’oro con Michael Righeira fino a una nuova stagione di serenità, autoironia e un po’ di sano ‘provincialismo’. Perché, come confessa lui stesso, i diritti di "Vamos a la playa" sono ormai la sua pensione dorata. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Johnson Righeira, dal successo di Vamos a la playa alla separazione dolorosa

Nel cuore degli anni Ottanta, Johnson e Michael Righeira sono stati i profeti dell’Italo disco. Con "Vamos a la playa", "No tengo dinero" e "L’estate sta finendo" hanno scritto la colonna sonora di almeno due generazioni. Il successo per Johnson arrivò mentre faceva il militare."Ero lì a segnare i pezzi di ricambio", ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, "e invece ‘Vamos a la playa’ spopolava ovunque. Non è stato facile viverlo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Di quel periodo, Johnson ricorda anche la convivenza e poi la separazione sofferta da Michael: "Ci siamo separati perché io ero più superficiale, lui più profondo. Il gioco che ci univa si è perso e abbiamo preso strade diverse". Oggi i due ex amici sentono solo per le questioni legate ai diritti dei brani, ma il rispetto non è mai mancato. E proprio quei pezzi sono ancora la ‘pensione dorata’ di Johnson.

La rinascita di Johnson Righeira e la pensione d’oro

Da qualche anno Johnson Righeira vive in campagna, nel Canavese, lontano dall’omologazione della città. Coltiva la passione per il vino e lancia t-shirt con frasi iconiche. Ammette di non essersi mai sentito del tutto né di destra né di sinistra, ma dichiaratamente futurista, perché il futurismo demoliva tutto e lo ricostruiva da capo. Da qui, la voglia di restare sempre fuori dagli schemi e di non avere nostalgia del passato.

Di recente, Righeira è tornato anche sul mercato musicale, con un nuovo singolo dal titolo emblematico: "Chi troppo lavora (non fa l’amore)". Un inno all’ozio e un invito provocatorio a trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere, in perfetto stile Righeira. Il cantante ironizza però sul panorama musicale di oggi. "La musica stessa", ha confessato di recente a Rolling Stone, "sembra aver perso parte del proprio peso, sostanzialmente una importanza in generale".

Fra autoironia, vita lenta e qualche nostalgico lampo creativo, Johnson Righeira si gode in ogni caso il presente. Per lui, oggi, fare musica o vino è sempre meglio che lavorare davvero. E con la stessa leggerezza con cui ha vissuto la sua carriera, scrive nuovi tormentoni per un’altra estate. In fondo, anche un mito come lui ha diritto alla sua pensione dorata.

Potrebbe interessarti anche

Suzuki Jukebox serata finale anticipazioni 19 settembre 2025

'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', serata finale per la musica cult: gli ospiti di stasera e la scaletta

Antonella Clerici e Clementino tornano su Rai 1 con la seconda e ultima puntata dell...
'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', Antonella Clerici e Clementino con ospiti pazzeschi: la scaletta e i cantanti sul palco

'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', Antonella Clerici e Clementino con ospiti pazzeschi: la scaletta e i cantanti sul palco

Stasera 18 settembe grande festa su Rai 1 con la musica degli Anni '70, '80, '90 e 2...
The Smashing Machine, la vera storia di Mark Kerr interpretato da Dwayne Johnson nel film

The Smashing Machine, la storia vera di Mark Kerr: chi è il lottatore che ha ispirato il film con Dwayne Johnson

Dalle vittorie UFC agli abissi della droga, fino alla rinascita: la vita del “The Sm...
Ascolti 18 settembre 2025

Ascolti tv ieri (18 settembre): Antonella Clerici affonda Elodie, Scotti ‘scappa’ ancora da De Martino

Suzuki Jukebox vince con il 17,9% di share, flop Elodie a San Siro col 10% su Canale...
Consigli stasera in tv, i programmi da vedere venerdì 19 settembre 2025

Programmi tv, i consigli di oggi 19 settembre: Antonella Clerici canta (ed emoziona), Nuzzi indaga meglio di tutti

Dalla comicità di Panariello alla musica interattiva di Rai 1, fino all’approfondime...
The Conjuring - Il Rito Finale, il nuovo trailer del film è agghiacciante

The Conjuring - Il Rito Finale: nel trailer i Warren tornano con un caso da incubo che scuote le fondamenta del paranormale

Il nuovo trailer svela un horror intenso: i coniugi Warren affrontano un terrore leg...
I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 18 settembre 2025: da P...
suzuki juke box pagelle 18 settembre 2025

Suzuki Jukebox, le pagelle: Antonella Clerici e Clementino fanno faville (8), Marco Ferradini riappare e commuove (7)

Promossi e bocciati e top e flop della prima serata di Suzuki JukeBoxe- la kermesse ...
I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

Tutte le pellicole in programma stasera in televisione: dalla sfida Lancia-Audi nei ...

Personaggi

Matteo Azzali

Matteo Azzali
Katia Buchicchio

Katia Buchicchio
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Ana de Armas

Ana de Armas

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963