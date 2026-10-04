Johnny Depp svela il suo lato più intimo e la passione per un altro mondo: chi era prima di diventare una star di Hollywood Il nuovo documentario sugli Hollywood Vampires racconta il lato più musicale e meno conosciuto dell'attore, dalla passione per la chitarra alla collaborazione con Alice Cooper e Joe Perry

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Johnny Depp torna a mostrare un volto lontano da quello che il pubblico conosce meglio. Prima ancora di diventare una delle star più celebri di Hollywood, l’attore aveva infatti una grande passione per la musica e per la chitarra, un amore che negli anni lo ha portato a condividere il palco con alcuni dei nomi più importanti del rock. È proprio questa parte meno cinematografica della sua vita a essere al centro di Unleashed Spirits: The Rise of the Hollywood Vampires, il nuovo documentario dedicato alla super-band nata insieme ad Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith. Il primo trailer ufficiale ha già acceso i riflettori sul progetto, che debutterà in anteprima mondiale al Boston Film Festival. Il documentario promette di raccontare la storia degli Hollywood Vampires da una prospettiva intima, mostrando soprattutto il lato musicale di Depp e il modo in cui l’attore ha messo da parte la propria fama per diventare semplicemente uno dei componenti di una band.

Johnny Depp, dalla carriera cinematografica alla chitarra degli Hollywood Vampires

Per Johnny Depp, gli Hollywood Vampires rappresentano qualcosa di molto diverso dai grandi set cinematografici che hanno segnato la sua carriera. Qui non ci sono personaggi da interpretare né macchine da presa davanti alle quali recitare: c’è una chitarra, un palco e la possibilità di condividere la musica con artisti che Depp ha sempre ammirato. Il documentario ripercorre proprio questo percorso, partendo dal rapporto nato nel 2012 sul set di Dark Shadows, il film diretto da Tim Burton. È in quell’occasione che Depp e Alice Cooper iniziano a frequentarsi e a condividere la passione per la musica, un legame che avrebbe contribuito alla successiva nascita degli Hollywood Vampires insieme a Joe Perry. Unleashed Spirits mostrerà un Johnny Depp diverso dall’immagine costruita negli anni sul grande schermo, infatti, Il film lo mostra lontano dai red carpet e dalle luci di Hollywood, concentrato soprattutto sulla chitarra e sulla vita all’interno della band.

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Gli Hollywood Vampires e il lato più autentico di Johnny Depp

Il documentario non si limita però a raccontare le esibizioni della band. Attraverso testimonianze inedite e immagini dal backstage, Unleashed Spirits prova a mostrare il rapporto che si è creato tra Depp, Cooper, Perry e gli altri componenti della formazione. Il nome Hollywood Vampires, del resto, ha una storia che affonda le radici molto prima della nascita della band. Negli anni Settanta Alice Cooper aveva fondato a Los Angeles un celebre club frequentato da leggende come John Lennon, Keith Moon e Jimi Hendrix. Fu una cameriera del locale a coniare il soprannome, osservando come gli habitué uscissero soltanto con il buio e trascorressero le loro notti a festeggiare. Quel nome è stato recuperato decenni dopo per dare vita alla super-band. E il documentario vuole raccontare proprio questo legame tra passato e presente, attraverso una formazione nata anche con l’obiettivo di rendere omaggio agli artisti che hanno contribuito a costruire la storia del rock. Per Depp, però, il progetto rappresenta soprattutto la possibilità di tornare alla musica senza il peso della sua immagine cinematografica. Tra concerti, cover di grandi classici, ricordi e momenti vissuti dietro le quinte, il film mostra un attore che sul palco vuole essere prima di tutto un musicista.

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