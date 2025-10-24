Johnny Depp torna al cinema e si reinventa Scrooge: una nuova magia oscura accende il Natale 2026 Dopo anni lontano dai grandi studios, Johnny Depp rinasce nei panni di Scrooge in un film dark diretto da Ti West: un ritorno tra redenzione e spirito natalizio

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La notizia che molti fan attendevano (ormai da tempo) è arrivata: Johnny Depp è pronto a tornare sul grande schermo, con un film prodotto da Pramount e che dovrebbe essere diretto da Ti West. L’attore sarà protagonista di una nuova trasposizione cinematografica del classico Canto di Natale, di Charles Dickens. Quest’opera, nel corso degli anni ha visto diverse versioni e, tra le più note, ricordiamo: Canto di Natale (1951), Canto di Natale di Dickens (1970), Festa in Casa Muppet (1992), A Christmas Carol (2009) e Il Canto di Natale di Topolino (1983).

Johnny Depp protagonista di Ebenezer: A Christmas Carol, cosa sappiamo sul film

Il tanto amato Johnny Depp sarà il protagonista di Ebenezer: A Christmas Carol, una nuova versione cinematografica del classico Canto di Natale di Charles Dickens, diretta da Ti West, in cui interpreterà il burbero e scontroso Scrooge. Il film, scritto da Nathaniel Halpern e prodotto da Paramount, arriverà nelle sale americane il 13 novembre 2026, poco prima di Natale. Alla produzione partecipano anche Emma Watts, Stephen Deuters e Jason Forman, mentre nel cast troveremo anche Andrea Riseborough. Ambientato nella Londra dell’epoca di Dickens, la pellicola seguirà il percorso sovrannaturale di un uomo che affronta passato, presente e futuro in cerca di una seconda possibilità. Il progetto segna il ritorno di Depp in una grande produzione hollywoodiana dopo i suoi problemi legali. Contemporaneamente, la Warner Bros. sta sviluppando un’altra versione del racconto con Willem Dafoe nel ruolo di Scrooge e Robert Eggers alla regia. Già da mesi non si fa che parlare di un possibile ritorno di Depp nei panni di Jack Sparrow, idea sostenuta dal produttore Jerry Bruckheimer, ma al momento non esistono conferme ufficiali.

Intanto, il regista Terry Gilliam ha dichiarato di aver dovuto abbandonare Carnival at the End of Days, suo nuovo progetto con Depp, a causa di difficoltà economiche che hanno bloccato la produzione. Come ha spiegato il filmmaker: "Nel mondo del cinema indipendente si incontrano tante persone interessanti e intraprendenti… Ti promettono mari e monti, ma poi non succede nulla."

Le trasposizioni cinematografiche meno note del Canto di Natale

Come avrete notato, nel paragrafo introduttivo vi abbiamo menzionato le versioni cinematografiche più note che riguardano il grande classico di Dickens, Canto di Natale. Ora, vi annunciamo, invece, le 5 meno conosciute ma ugualmente bellissime:

Scrooge – Canto di Natale (2022)

E’ un film d’animazione musicale, distribuito in streaming su Netflix. Durante una gelida vigilia di Natale, l’egoista Ebenezer Scrooge ha solo una notte per confrontarsi con il proprio passato e trasformare il futuro prima che sia troppo tardi.

Non è Mai Troppo Tardi (1953)

Altro adattamento della celebre opera di Dickens, distribuito in Italia nel 1953. Antonio Trabbi, uomo avido e spietato, rifiuta il gesto di generosità di Rossana, sua vecchia fiamma, la vigilia di Natale. Durante la notte sogna la sua giovinezza e ripensa alle scelte dettate dall’avidità, che lo avevano allontanato dall’amore. Una voce gli suggerisce di cambiare. Al risveglio, Antonio decide di aiutare i poveri, la famiglia di un dipendente e persino Rossana e Riccardo, vivendo per la prima volta un Natale felice insieme al nipote. Attualmente non disponibile in streaming.

Canto di Natale di Charles Dickens (1971)

Cortometraggio d’animazione trasmesso in Italia su reti Rai negli anni ’70-’80. Il cortometraggio racconta la storia di Ebenezer Scrooge, un vecchio avaro che odia il Natale. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo socio defunto, Jacob Marley, che lo avverte dell’arrivo di tre spiriti. Questi lo guideranno attraverso passato, presente e futuro, portandolo a cambiare profondamente e a riscoprire il vero significato del Natale. Non disponibile per lo streaming attualmente.

A Christmas Carol – Canto di Natale (1997)

Film d’animazione musicale con Tim Curry (Scrooge) e Whoopi Goldberg (Spirito del Natale Presente). La trama è la medesima e il film è in streaming su Youtube.

A Christmas Carol – Canto di Natale (1999)

Una versione televisiva statunitense dell’opera di Dickens, con protagonista Patrick Stewart. Ebenezer Scrooge, un uomo avido, viene visitato da tre fantasmi che lo portano a rivivere il Natale passato, a osservare il Natale presente e a confrontarsi con un futuro solitario e triste. Grazie soprattutto ai fantasmi del presente e del futuro, Scrooge comprende l’importanza della bontà e della generosità, trasformandosi in una persona migliore. Trovate il film in streaming su Prime Video ma in lingua originale.

