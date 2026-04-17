Johnny Depp cattivo e irriconoscibile: il ritorno al cinema nel ruolo più iconico del Natale è da incubo Johnny Depp sarà il protagonista del film Ebenezer: A Christmas Carol e nel primo trailer mostrato a Las Vegas l'attore è irriconoscibile

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Johnny Depp è salito sul palco durante la presentazione della Paramount al CinemaCon per presentare in anteprima il suo nuovo film Ebenezer: A Christmas Carol. L’attore è entrato in scena sulle note di "Ordinary", la hit di Alex Warren, con il suo inconfondibile cappello, occhiali da sole e sciarpa, ricevendo un caloroso applauso dalla sala piena di proprietari di sale cinematografiche e distributori, ringraziandoli per il supporto e dicendo loro che li amava.

Johnny Depp irriconoscibile nel primo trailer di Ebenezer: A Christmas Carol

L’attore ha spiegato di essere ossessionato da Canto di Natale "fin da quando ero bambino", e che, quando gli è stato proposto il ruolo, il suo primo pensiero è stato che nessuno avrebbe potuto eguagliare l’interpretazione di Reginald Owen nel film originale degli anni ’30. "Ma questo non è un motivo per non tentare qualcosa", ha continuato Depp, elogiando il regista Ti West per aver fatto "qualcosa di davvero speciale. Io ero lì solo per far ridere".

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Durante l’evento sono state anche mostrare alcune nuove immagini del film in un trailer in cui Depp, come fa sapere Deadline, appare irriconoscibile e ricorda il personaggio interpretato da Jim Carrey in Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi. Ha i capelli grigi, un naso appuntito e lineamenti più maturi, pur conservando quella spavalderia alla Jack Sparrow che tutti conosciamo. La storia è quella classica, con Scrooge che vuole essere lasciato in pace ma che è invece perseguitato da tre spiriti che lo costringono a cambiare le sue abitudini.

Il cast e la data d’uscita del film

Il cast comprende Andrea Riseborough nel ruolo dello Spirito del Natale Passato, Tramell Tillman in quello dello Spirito del Natale Presente, Ian McKellen nel ruolo di Jacob Marley e Rupert Grint in quello di Bob Cratchit. Completano il cast Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti ed Ellie Bamber. Ti West dirige il film da una sceneggiatura di Nathaniel Halpern, adattamento del classico romanzo breve di Charles Dickens del 1843.

Questo progetto, in uscita nelle sale il 13 novembre, insieme al prossimo Day Drinker della Lionsgate, segna il ritorno di Depp in una produzione hollywoodiana dopo Animali fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018. L’attore fu escluso dal film successivo di quella saga della Warner Bros. a seguito delle polemiche sorte in seguito alla sua separazione da Amber Heard, che sfociò in una controversia legale.

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