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John Wick, la storia continua con un personaggio amatissimo: arti marziali e azione alle stelle

La saga di John Wick si prepara ad ampliarsi ulteriormente con un nuovo film spin-off che si concentrerà su un protagonista molto amato: Caine

Il mondo di John Wick sta per ampliarsi ulteriormente con una nuova storia. È infatti in arrivo lo spin-off dedicato a un personaggi che ha appassionato il pubblico e che ora avrà dunque un palcoscenico tutto suo: Caine.

John Wick continua: arriva lo spin-off su Caine

Donnie Yen sarà il prossimo a cimentarsi con la regia di un film di John Wick, visto che girerà lo spin-off Caine. Poiché al momento le possibilità di un quinto film della saga principale sembrano ancora piuttosto scarse, Lionsgate continua ad espandere l’universo del suo franchise più popolare con un altro film spin-off. Ne abbiamo già avuto un esempio: il travagliato film di Len Wiseman, Ballerina, ha subito numerose riprese aggiuntive e rimaneggiamenti prima di arrivare finalmente nelle sale. Nonostante ciò, ha ottenuto un discreto successo al botteghino e la Lionsgate non si è scoraggiata.

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Il prossimo progetto in cantiere è quello di Caine, il personaggio interpretato da Donnie Yen nel quarto film di John Wick. Il progetto è in cantiere da un po’ di tempo e la sceneggiatura è stata scritta da Mattson Tomlin (che ha anche collaborato alla sceneggiatura di The Batman: Part II ). Inizialmente, il compito di scrivere la sceneggiatura era stato affidato a Robert Askins e oggi è chiaro quanto del suo lavoro verrà incluso nella versione finale.

Quel che è certo è che Donnie Yen non sarà solo il protagonista di Caine, ma che questo sarà anche il suo ultimo lungometraggio da regista. La Lionsgate ha già avviato le riprese, che dovrebbero iniziare dopo Pasqua. Non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma si può ipotizzare che il film arriverà nelle sale all’inizio del 2028, a patto che la post-produzione proceda senza intoppi.

Azione alle stelle nel film su Caine: le anticipazioni di Donnie Yen

Donnie Yen ha rilasciato una dichiarazione decisamente ottimista sul film in arrivo, che, come riportato da Deadline, recita: "Ciò che mi ha attratto di Caine è la contraddizione. Porta con sé amore, responsabilità e spirito di sacrificio in un mondo basato sulle conseguenze. Questo crea un tipo di eroe d’azione molto diverso." E ha quindi parlato di un film che si prefissa di far evolvere ulteriormente il genere: "Il mio obiettivo è creare il film d’azione con influenze di arti marziali più definitivo mai realizzato, un film che onori ciò che il pubblico ama di John Wick, apportando al contempo una nuova profondità emotiva e un nuovo linguaggio visivo alla storia." ha concluso.

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