L'amore segreto tra John Travolta e Olivia Newton-John sarebbe stato ostacolato da qualcuno: la rivelazione choc sulle star di Grease
Il biografo Matthew Hild racconta un rapporto mai sbocciato tra le due star di Grease, con Scientology sullo sfondo a complicare ogni possibile storia.
Chi non ha mai visto Grease almeno una volta nella vita? La maggior parte delle persone ha ballato senza sosta guardando quel film ma, soprattutto, la cosa che affascinava era il legame tra i due protagonisti interpretati da John Travolta e Olivia Newton-John. A distanza di anni, tanti anni, emerge una notizia davvero sconvolgente che riguarda le due star, raccontata nel nuovo libro del biografo Matthew Hild, A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John. Proseguite la lettura per soddisfare la vostra curiosità.
John Travolta e Olivia Newton-John, che rapporto c’era tre le due star di Grease?: Matthew Hild non ha dubbi
Nel libro biografico A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John, Matthew Hild racconta che tra Olivia Newton-John e John Travolta ci sarebbe stata una forte intesa mai diventata relazione anche per possibili pressioni legate a Scientology. Secondo quanto riportato da People, una persona vicina all’attrice ricordava che i due erano "molto, molto vicini. Quasi a quel livello". Newton-John avrebbe inoltre riflettuto sul ruolo della Chiesa di Scientology nella vita di Travolta, con una frase riportata nel libro: "Così che la Chiesa di Scientology lo considera una seguace estremamente preziosa". L’attrice si sarebbe chiesta direttamente: "Se avessi sposato John, si sarebbe aspettato che diventassi una Scientologist?". Alla risposta ricevuta — "Non sarebbe stato obbligatorio, ma sarebbe stato incoraggiato, mettiamola così" — avrebbe replicato semplicemente: "È tutto quello che volevo sapere".
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Nel libro si ricorda anche come, secondo un membro della band, i due erano molto legati, e come la chimica tra loro fosse evidente anche sul set di Grease, tanto che Didi Conn disse di aver sempre creduto che ci fosse "una reale attrazione, che andava oltre quella dei loro personaggi". Newton-John è stata sposata con Matt Lattanzi e poi con John Easterling, mentre Travolta è stato sposato con Kelly Preston fino al 2020. Dopo la morte dell’attrice nel 2022, Travolta le ha reso omaggio sui social firmandosi "Il tuo Danny".
Olivia Newton-John, Netflix starebbe lavorando a un documentario sull’attrice di Grease: cosa sappiamo
Tra le altre notizie, inoltre, è emerso che Netflix starebbe lavorando a un documentario proprio su Olivia Newton-John, dedicato alla sua vita, carriera e l’ impatto che ha avuto nel mondo della cultura. Diretto da Nicole Newnham e prodotto da This Machine, il film utilizzerà materiali d’archivio e testimonianze per raccontare la sua storia. Olivia Newton-John, celebre per il ruolo di Sandy in Grease, ha avuto una carriera di grande successo tra musica e cinema, con hit come Let Me Be There e You’re the One That I Want. Il documentario vuole mostrare sia il suo successo artistico sia la sua forza personale nell’affrontare le difficoltà.
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