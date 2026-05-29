Il giovane Rambo esiste ed è più oscuro di quanto immaginiate: Sylvester Stallone passa il fucile al suo erede (scelto personalmente) È stata svelata la data di uscita del film che racconterà le origini di Rambo: Noah Centineo protagonista, Sylvester Stallone sarà al suo fianco come produttore.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il tempo scorre a ritroso per il franchise più duro di Hollywood. Noah Centineo indosserà i panni di un John Rambo ancora sconosciuto al mondo, reduce di guerra senza ancora una leggenda sulle spalle. Lionsgate ha svelato la data di uscita del film prequel, con Sylvester Stallone a presidiare il progetto come produttore esecutivo. Le riprese sono iniziate in Tailandia, mentre i fratelli Russo affiancano una produzione che punta a riscrivere la storia di un personaggio entrato nell’immaginario collettivo di intere generazioni.

John Rambo, quando esce il film prequel con Noah Centineo: trama e cast

Segnate questa data perché non può essere dimenticata: il prossimo 4 giugno 2027 uscirà nei cinema americani John Rambo, il prequel del franchise annunciato ufficialmente da Lionsgate. Il film, prodotto da Sylvester Stallone come produttore esecutivo, racconterà le origini del personaggio prima degli eventi del cult del 1982, con Noah Centineo nel ruolo protagonista. Le riprese sono già iniziate in Tailandia. La regia è di Jalmari Helander (Sisu), la sceneggiatura di Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Il franchise conta cinque film per un totale di circa 819 milioni di dollari di incassi globali. Stallone, commentando il progetto, aveva dichiarato: "Rambo ha fatto parte della mia vita per davvero tanto tempo. Un personaggio costruito sulla resilienza, sopravvivenza e sulle cicatrici della guerra. Ha significato così tanto per me e per gli spettatori di tutto il mondo per decenni", aggiungendo: "Ora ritorneremo dove è iniziata la sua storia. Sono entusiasta nel produrre John Rambo, esplorando i primi capitoli della storia dell’uomo prima della leggenda."

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Adam Fogelson di Lionsgate aveva poi concluso: "Sylvester Stallone conosce il personaggio di John Rambo meglio di chiunque altro, e Lionsgate ha avuto la fortuna di collaborare con Sly per oltre 20 anni su questo leggendario marchio."

John Rambo, di cosa parla il film del 1982

Impossibile non conoscerlo. A tutti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di vedere l’iconico personaggio interpretato da Stallone con la bandana rossa e il fucile tra le mani. Ma, in questo paragrafo, vogliamo spiegarvi di cosa parla il film Rambo, del 1982, e diretto da Ted Kotcheff. John Rambo, veterano del Vietnam, arriva in una piccola cittadina e scopre che il suo vecchio commilitone è morto a causa delle conseguenze della guerra. Lo sceriffo locale Teasle lo arresta per vagabondaggio e i suoi agenti lo maltrattano, scatenando in lui i traumi del passato. Rambo reagisce, mette fuori combattimento i poliziotti e fugge nei boschi.

Durante l’inseguimento, il vice Galt muore accidentalmente. Nonostante Rambo cerchi di evitare ulteriori scontri, Teasle rifiuta di lasciarlo andare e continua a dargli la caccia, ignorando di avere di fronte un soldato addestrato a sopravvivere e combattere in qualsiasi condizione.

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