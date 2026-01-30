John Rambo, Stallone ha trovato il suo degno erede in un'amatissima star internazionale: il poster da urlo Noah Centineo sfida il mito: sarà lui ad interpretare il giovane John Rambo nel film prequel della celeberrima saga con Sylvester Stallone

Dimenticate il ragazzo della porta accanto delle commedie romantiche: Noah Centineo è pronto a mostrarsi al pubblico in una veste del tutto nuova. Dopo la conferma del suo ruolo nel live-action di Street Fighter (atteso per il 2026), l’attore si prepara a raccogliere un’eredità pesantissima: quella di Sylvester Stallone. Sarà lui, infatti, il volto di John Rambo nel prequel che racconterà la genesi di uno dei guerrieri più iconici del cinema.

Noah Centineo sarà John Rambo nel film prequel che si presenta nel primo poster ufficiale

Il film, intitolato semplicemente John Rambo, non sarà l’ennesimo capitolo di distruzione, ma un viaggio a ritroso nel tempo. La storia ci porterà nel cuore della guerra del Vietnam, ripercorrendo i primi passi di un giovane soldato non ancora temprato dal trauma, e raccontando come quel conflitto abbia plasmato l’uomo, rendendolo una vera e propria macchina da guerra, che il pubblico ha conosciuto per la prima volta nel 1982.

Le riprese di questo prequel sono ufficialmente iniziate in Thailandia sotto Lionsgate, ma va detto che Centineo non è l’unica star assoldata nel cast, che conta invece attori come Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong. Alla regia troviamo invece Jalmari Helander, già acclamato per il film Sisu. È stato lui a spendere qualche parola sulla pellicola, ammettendo di avere un legame fortissimo con l’opera originale e definendo il film di Stallone come la scintilla che lo ha spinto a diventare un cineasta. "Torniamo alle radici. – ha spiegato in una nota che sia affianca al primo poster ufficiale del film, che annuncia l’inizio della produzione – Questo è un Rambo essenziale, crudo e reale: una storia di sopravvivenza sulla resistenza, la tenacia e l’innocenza perduta. È un onore offrire al pubblico l’inizio del viaggio di John Rambo.", ha aggiunto.

Quando uscirà John Rambo al cinema?

Dalla prima apparizione nel 1982, il personaggio nato dalla penna di David Morrell ha attraversato i decenni con cinque pellicole memorabili, chiudendo il cerchio nel 2019 con Last Blood. Ora, dopo la pubblicazione del primo poster ufficiale, appena rilasciato, il pubblico è pronto a scoprire come tutto ha avuto inizio. Per chi si chiede quando uscirà il film, bisognerà attendere i prossimi mesi per l’annuncio ufficiale.

