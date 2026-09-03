Venezia 83, John Malkovich assicura: "Non vado in pensione". E sulla possibile candidatura all'Oscar: "Incredibile gentilezza, ma..."
L'attore si è poi espresso sulla possibile pensione, chiarendo di avere intenzione di continuare a fare quello che gli piace
John Malkovich sembra avere le idee chiarissime sul proprio futuro: dal red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove è presente per promuovere Wild Horse Nine di Martin McDonagh, l’attore ha affermato che non ha "intenzione di andare in pensione" e, anzi conta di "continuare a fare quello che gli piace". Parole al miele anche per la pellicola con cui è in Concorso al Lido, per la cui interpretazione per molti è già tra i papabili candidati all’Oscar: "Questa è un’incredibile gentilezza. Per me, è una cosa molto bella. Ma la cosa più bella è che il film stia ricevendo attenzione. E il film ha diversi interpreti straordinari ed è splendidamente scritto e diretto. È questo che conta per me".
"Ho accettato perchè il copione era meraviglioso": John Malkovich esalta Wild Horse Nine, in Concorso a Venezia 83
Dal red carpet di Venezia 83 alla conferenza stampa per la presentazione di Wild Horse Nine, diretto da Martin McDonagh e in Concorso al Lido, John Malkovich ha regalato una perla dopo l’altra. "Come molti attori, scelgo i ruoli in base a ciò che non ho ancora fatto. Questa è stata una decisione molto facile: il copione era scritto meravigliosamente. In passato mi erano già state inviate altre sceneggiature di Martin (McDonagh, ndr) che purtroppo non avevo potuto prendere in considerazione per altri impegni", ha affermato, aggiungendo poi: "Nella mia vita ho sempre fatto quello che mi piace e conto di continuare a farlo. Non è mia intenzione andare in pensione".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Wild Horse Nine si ambienta poco prima del colpo di Stato cileno del 1973 e segue due agenti della Cia, Chris (Sam Rockwell) e Lee (John Malkovich), inviati dal loro capo MJ (Steve Buscemi) sull’Isola di Pasqua. Tra le statue Moai, i due dovranno fare i conti con il loro passato e le cospirazioni del presente. Su questo tema è intervenuto in prima persona McDonagh, dicendo che "girare sull’isola è stata un’esperienza straordinaria, anche a livello spirituale". "È stato complesso dal punto di vista logistico, abbiamo dovuto portare tutta l’attrezzatura con noi, ma era fondamentale per noi riportare nel film la bellezza di quel luogo e il profondo rispetto che abbiamo provato per le persone che lo abitano", ha continuato.
Inizialmente era nato come commedia: quando esce Wild Horse Nine al cinema
Il 5 novembre 2026 potremo ammirare in prima persona al cinema Wild Horse Nine, attualmente in anteprima alla Mostra di Venezia. Un film che, come spiega lo stesso McDonagh, "è nato come una commedia, ma scrivendolo si è trasformato in qualcosa di più profondo, esplorando il senso di colpa di uno dei protagonisti. Sono sempre stato interessato a quello che la Cia ha fatto in Cile in quegli anni. Penso sia un argomento di cui non si è parlato abbastanza, a differenza di quanto si è fatto, per esempio, con il Kgb".
"Quando ho scritto il film, il focus era il Cile, ma rivedendolo oggi sembra quasi una riflessione geopolitica più ampia. Sarà interessante vedere la reazione a un film storico che è anche un richiamo a ciò che sta accedendo oggi", ha affermato, rispondendo a una domanda riguardo a possibili parallelismi col Venezuela odierno. Una riflessione a cui ha aggiunto una nota amara John Malkovich: "La cosa che oggi mi fa più paura è che non si cerca neanche più di nascondere certe operazioni. Negli anni ’70 avevano, per così dire, l’intelligenza di mantenere un po’ di segreto rispetto a quello che facevano".
Potrebbe interessarti anche
Venezia 2026, il programma completo del 3 settembre: Orlando Bloom, Valeria Golino e Valerio Mastandrea sul red carpet, ecco tutti i film di oggi
La terza giornata della Mostra di Venezia porta al Lido grandi nomi e film attesi, d...
I 5 film da red carpet a Venezia 2026, occhio ai fratelli Gallagher. Penélope Cruz e Bardem da sogno, torna anche Casey Affleck. Cosa vedere
La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia si propone come una delle più ricche ...
Venezia 2026, tutto quello che c'è da sapere: 5 film italiani in concorso, Favino con Veronesi in chiusura e il debutto seriale con Emanuela Fanelli
Presentato il programma di Venezia 2026, con Giovanni Veronesi che chiude fuori conc...
Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla
Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorn...
Venezia 2026, i film in concorso il 2 settembre: il Leone d'oro alla carriera a George Clooney, gli ospiti, il red carpet
Al via la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2026, parata di star sul Lido ...
Venezia 2026, 8 film che (forse) non avete notato: l'omaggio a Marilyn Monroe di Maggie Gyllenhaal non è l'unica sorpresa da scoprire
Maggie Gyllenhaal, Luca Guadagnino e Wim Wenders: i film più sorprendenti di Venezia...
Pokémon, il gioco di carte arriva al cinema per la prima volta con Wild Card: il nuovo film è un enigma che cambia le regole della saga
Un giocatore di carte e Mimikyu saranno al centro del nuovo film animato Pokémon, pr...
Stasera in tv,18 agosto: cosa vedere in tv tra 007, thriller d’autore e il viaggio pop di Mediaset
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 18 agosto 2026: s...