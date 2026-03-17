John Krasinski torna nei panni di Jack Ryan: il trailer di Ghost War anticipa il nuovo film Prime Video John Krasinski torna a vestire i panni di Jack Ryan nel film Ghost War. Ecco il trailer e tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della saga spy.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il mondo dello spionaggio torna sotto i riflettori con il ritorno di uno dei personaggi più amati del genere. Dopo il successo della serie tv, John Krasinski torna a interpretare l’analista della CIA Jack Ryan nel film Ghost War, di cui è stato diffuso il primo trailer del nuovo progetto che espande l’universo narrativo della serie distribuita su Prime Video. Il lungometraggio rappresenta una sorta di continuazione della serie televisiva lanciata nel 2018 e conclusa nel 2023. Con una storia più ampia e una produzione ambiziosa, Ghost War promette di riportare al centro dell’azione intrighi internazionali, tensione geopolitica e missioni ad alto rischio.

Il trailer di Ghost War: Jack Ryan torna in azione

Il trailer di Ghost War mostra subito il tono del nuovo film: tensione, operazioni segrete e una minaccia globale che richiederà tutta l’esperienza di Jack Ryan. Dopo gli eventi dell’ultima stagione della serie, il personaggio interpretato da John Krasinski si trova in una posizione di maggiore responsabilità all’interno della CIA, ma continua a essere coinvolto in missioni sul campo.

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Il film è scritto dallo stesso Krasinski insieme agli sceneggiatori Aaron Rabin e Noah Oppenheim, mentre la regia è affidata a Andrew Bernstein, già dietro la macchina da presa in diversi episodi della serie. La produzione riunisce anche molti volti noti del cast, tra cui Sienna Miller, Wendell Pierce, Michael Kelly, Max Beesley e la giovane Mckenna Bridger.

Jack Ryan tra cinema e tv: oltre quarant’anni di storia

Il personaggio di Jack Ryan è uno dei protagonisti più longevi del genere spy. Nato dalla penna di Tom Clancy, ha debuttato nel romanzo The Hunt for Red October del 1984, diventando rapidamente una figura iconica della narrativa di spionaggio. Nel corso degli anni, Ryan è stato interpretato da numerosi attori hollywoodiani. Il primo fu Alec Baldwin nel film Caccia a ottobre rosso del 1990. Successivamente il ruolo passò a Harrison Ford in Giochi di potere (1992) e Sotto il segno del pericolo (1994). Negli anni Duemila arrivarono poi Ben Affleck con Al vertice della tensione (2002) e Chris Pine nel reboot Jack Ryan – L’iniziazione del 2014.

Con la serie Tom Clancy’s Jack Ryan, John Krasinski ha però dato nuova vita al personaggio, adattandolo alle dinamiche dello streaming e a un racconto seriale più complesso. Dopo quattro stagioni di successo, Ghost War rappresenta quindi un nuovo capitolo di questa lunga storia: un ponte tra televisione e cinema che dimostra quanto il mito di Jack Ryan sia ancora vivo nel panorama dello spy thriller contemporaneo.

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