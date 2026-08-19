È morto John Irvin, regista dei cult con Schwarzenegger e di Codice Magnum: la causa della morte
Si è spento all'età di 86 anni il regista britannico John Irvin, autore di film cult e della celebre miniserie La talpa: mezzo secolo tra cinema e tv.
Hollywood e il mondo del cinema in generale è in lutto: all’età di 86 anni, è morto John Irvin, regista di fama mondiale che ha trasformato i film d’azione in cult. Il decesso risale all’11 agosto, e si è spento serenamente nella sua abitazione. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Autore di film diventati punti di riferimento per il cinema d’azione e di guerra, ha diretto star del calibro di Arnold Schwarzenegger, Christopher Walken e Alec Guinness, costruendo una carriera lunga oltre mezzo secolo tra televisione, documentari e grande schermo.
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