Un nome nuovo, una voce che ha lasciato il segno. Nella finale di Italia’s Got Talent 2025, andata in onda su Disney+, Joe Romano ha conquistato pubblico e giudici con la sua sensibilità e la sua forza espressiva, portando a casa il titolo di vincitore di questa quattordicesima edizione. Un trionfo arrivato al termine di un percorso costruito passo dopo passo, tra emozioni, determinazione e tanto lavoro. Ma chi è davvero Joe? Scopriamolo insieme.

La finale di Italia’s Got Talent in diretta su Disney Plus

A guidare la serata conclusiva sono stati ancora una volta Fru e Aurora Leone dei The Jackal, in una puntata ricca di tensione e grandi momenti musicali. Sul palco, accanto a Joe, si sono esibiti gli altri nove finalisti, ma è stata la sua voce a conquistare tutti, fino all’annuncio finale, tra coriandoli dorati e lacrime di commozione.

Chi è Joe Romano, vincitore di Italia’s Got Talent 2025

Joe Romano, all’anagrafe Biagio Romano, ha 33 anni e arriva da San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. È cresciuto a Casalnuovo, e fin da bambino ha mostrato una passione autentica per la musica. Ha lavorato come cameriere, animatore nei villaggi turistici e assistente fonico a Milano, ma non ha mai smesso di inseguire il sogno di vivere di canto. Il nome d’arte "Joe Romano" nasce dal desiderio di unire le sue origini al bisogno di reinventarsi. Dopo anni di gavetta e tentativi, tra cui le esperienze a X Factor Italia e X Factor Malta, è arrivato per lui il momento del riscatto con Italia’s got talent, segnando un vero e proprio successo.

L’incontro con Mara Maionchi e il Golden Buzzer

Tutto è iniziato con un’esibizione che ha lasciato il segno: Into the Unknown da Frozen 2. Mara Maionchi è rimasta folgorata dalla sua voce e gli ha assegnato il Golden Buzzer, mandandolo direttamente in semifinale. Da lì in poi, ogni prova è stata una conferma. Romano ha mostrato versatilità e controllo, spaziando da Oltre l’orizzonte a Highway to Hell, dimostrando di poter passare con naturalezza dalla delicatezza alla potenza. In finale, la sua interpretazione di Try di Pink ha commosso tutti. Una scelta che racconta bene la sua storia: cadere, rialzarsi, provare ancora. Il pubblico lo ha premiato con il televoto, riconoscendo in lui un talento autentico, sviluppato con anni di sacrifici.

Dopo la vittoria: il premio da urlo

Con il suo trionfo, Joe Romano porta a casa 100 mila euro di premio e il Golden Ticket Intercity offerto da Trenitalia. Ma più di tutto, conquista la possibilità di trasformare la passione in futuro. Italia’s Got Talent 2025, seconda edizione firmata Disney+, si chiude così con un nuovo talento musicale lanciato nel panorama discografico italiano.

