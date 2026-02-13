Trova nel Magazine
La star di Stranger Things super cattivo in Spider-Man 4? Il colpo di scena nella reazione dell'attore

Joe Keery, amatissimo Steve di Stranger Things, è davvero uno dei protagonisti di Spiderman: Brand New Day? L'attore rompe il silenzio e svela la verità

Joe Keery, Steve Harrington di Stranger Things è il nuovo super cattivo di Spider-man 4?

Joe Keery, noto per il ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, potrebbe sbarcare nell’Universo Marvel. È questa la voce che circola ormai da giorni e che vorrebbe l’attore vicino ad un ruolo iconico e da super cattivo nel prossimo capitolo di Spider-man: Brand New Day. Ma cosa c’è di vero? L’amato Steve della serie iconica di Netflix sarà davvero un villain nella sua prossima avventura sul set?

Joe Keery sarà in Spider-Man: Brand New Day? L’attore fa chiarezza

Partiamo col dire che Keery ha dichiarato apertamente il suo interesse a interpretare Harry Osborn nell’Universo Cinematografico Marvel nel caso ci fosse la proposta. In un’intervista rilasciata per promuovere il suo nuovo film, all’attore è stato chiesto di commentare le voci che circolavano da gennaio. Keery ha risposto in maniera ironica, chiedendo a che punto fosse la sceneggiatura e dimostrando la volontà di interpretare il personaggio. Tuttavia, ha chiarito che al momento non è stato coinvolto nel progetto, smentendo, dunque, le indiscrezioni delle ultime settimane.

Joe Keery, insomma, non sarà in Spider-Man 4 ma lascia la porta aperta ad un suo possibile coinvolgimento futuro nel mondo Marvel. L’attore ha ammesso, infatti, di tenere gli occhi aperti per cogliere le opportunità offerte dal cinema sui supereroi. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di leggere le sceneggiature.

Chi è Harry Osborn e perché non tornerà in Spider-Man 4

Harry Osborn è il figlio di Norman Osborn, Goblin, e tradizionalmente appare come un caro amico di Peter Parker. Nei fumetti, il rapporto tra i due attraversa alti e bassi, tra tradimenti e trasformazioni in cattivo. Il personaggio rappresenta i conflitti di amicizia, lealtà e pressione familiare nell’universo di Spider-Man. La trilogia diretta da Sam Raimi ha visto James Franco interpretare Harry Osborn in tre film. Da tempo si attende un ritorno del personaggio sul grande schermo, ma i tempi pare non siano ancora maturi, anche perché, dalle anticipazioni sulla trama del prossimo capitolo della saga, pare ci siano già molti e complessi intrecci da sviluppare, e il ritorno di Goblin II non avrebbe uno spazio adeguato. Resta da vedere se il velato appello lanciato da Joe Keery sarà accolto, prossimamente, dagli addetti ai lavori.

