La star di Stranger Things super cattivo in Spider-Man 4? Il colpo di scena nella reazione dell'attore
Joe Keery, amatissimo Steve di Stranger Things, è davvero uno dei protagonisti di Spiderman: Brand New Day? L'attore rompe il silenzio e svela la verità
Joe Keery, noto per il ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, potrebbe sbarcare nell’Universo Marvel. È questa la voce che circola ormai da giorni e che vorrebbe l’attore vicino ad un ruolo iconico e da super cattivo nel prossimo capitolo di Spider-man: Brand New Day. Ma cosa c’è di vero? L’amato Steve della serie iconica di Netflix sarà davvero un villain nella sua prossima avventura sul set?
Joe Keery sarà in Spider-Man: Brand New Day? L’attore fa chiarezza
Partiamo col dire che Keery ha dichiarato apertamente il suo interesse a interpretare Harry Osborn nell’Universo Cinematografico Marvel nel caso ci fosse la proposta. In un’intervista rilasciata per promuovere il suo nuovo film, all’attore è stato chiesto di commentare le voci che circolavano da gennaio. Keery ha risposto in maniera ironica, chiedendo a che punto fosse la sceneggiatura e dimostrando la volontà di interpretare il personaggio. Tuttavia, ha chiarito che al momento non è stato coinvolto nel progetto, smentendo, dunque, le indiscrezioni delle ultime settimane.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Joe Keery, insomma, non sarà in Spider-Man 4 ma lascia la porta aperta ad un suo possibile coinvolgimento futuro nel mondo Marvel. L’attore ha ammesso, infatti, di tenere gli occhi aperti per cogliere le opportunità offerte dal cinema sui supereroi. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di leggere le sceneggiature.
Chi è Harry Osborn e perché non tornerà in Spider-Man 4
Harry Osborn è il figlio di Norman Osborn, Goblin, e tradizionalmente appare come un caro amico di Peter Parker. Nei fumetti, il rapporto tra i due attraversa alti e bassi, tra tradimenti e trasformazioni in cattivo. Il personaggio rappresenta i conflitti di amicizia, lealtà e pressione familiare nell’universo di Spider-Man. La trilogia diretta da Sam Raimi ha visto James Franco interpretare Harry Osborn in tre film. Da tempo si attende un ritorno del personaggio sul grande schermo, ma i tempi pare non siano ancora maturi, anche perché, dalle anticipazioni sulla trama del prossimo capitolo della saga, pare ci siano già molti e complessi intrecci da sviluppare, e il ritorno di Goblin II non avrebbe uno spazio adeguato. Resta da vedere se il velato appello lanciato da Joe Keery sarà accolto, prossimamente, dagli addetti ai lavori.
Potrebbe interessarti anche
Stranger Things, Millie Bobby Brown nel mirino dei Marvel Studios: Disney+ prepara la guerra a Netflix
Una star di Stranger Things potrebbe approdare ai Marvel Studios, mentre Samsung cel...
Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe
Spider-Man: Brand New Day porterà sullo schermo un'importante svolta per l'amato ero...
Nicolas Cage più cupo e 'violento': le prime foto di Spider-Noir, la serie Amazon Prime Video che sconvolgerà il web
Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Spider-Noir: Nicolas Cage guid...
Nicolas Cage più oscuro che mai: è Spider-Noir nel trailer (in bianco e nero) della serie Amazon Prime Video
Diamo un primo sguardo all'attesissima serie con protagonista Nicolas Cage, di cui è...
Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink shock nel trailer leaked: cosa nasconde il suo personaggio
Il promo rubato di Spider-Man: Brand New Day svela il ruolo oscuro di Sadie Sink e a...
Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi
Nuove indiscrezioni parlano di un avvio di film sconvolgente: alleanze impensabili, ...
Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026
Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Avengers: Doomsday, un importante personaggio Marvel non sarà nel film: chi è
Mark Ruffalo racconta i suoi prossimi impegni cinematografici nel Marvel Cinematic U...