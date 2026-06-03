Jodie Foster e il figlio Charles insieme sono irresistibili sul red carpet di New York, ma c’è un mistero profondo che li lega Jodie Foster e Charlie sul red carpet: l'attrice Premio Oscar e il figlio attore si presentano insieme a New York in grande stile, e lo sguardo è tutto per loro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

La serata del 2 giugno 2026 all’Hudson Theatre di New York è stata particolarmente intensa ed emozionante per due star di Hollywood. Sul red carpet della prima di Every Brilliant Thing, lo spettacolo che segna il tanto atteso debutto a Broadway di Mariska Hargitay, è comparsa una delle coppie più affiatate e discretamente glamour del mondo del cinema: l’attrice Premio Oscar Jodie Foster e suo figlio Charles Bernard Foster, noto come Charlie. Una presenza che non è passata inosservata, capace di catturare l’attenzione di fotografi e giornalisti.

Jodie Foster e il figlio Charle, perché erano insieme sul red carpet

Come abbiamo riportato nel paragrafo precedente, Jodie Foster e suo figlio erano insieme sul red carpet per assistere alla prima di Every Brillant Thing. Quest’ultima, è un’opera teatrale di Duncan MacMillan e Jonny Donahoe diretta da Jeremy Herrin, è in scena all’Hudson Theatre di Broadway dal 12 marzo 2026. Lo spettacolo, un monologo emozionante già rappresentato in oltre 80 paesi, segue un protagonista che ripercorre la propria vita elencando tutto ciò che la rende degna di essere vissuta. Dopo l’apertura con Daniel Radcliffe, dal 26 maggio è salita sul palco Mariska Hargitay (Law & Order: SVU), al suo storico debutto a Broadway. Dal 7 luglio la sostituirà Tracee Ellis Ross per 40 repliche. L’attrice ha dichiarato di essere attratta dai temi della guarigione e del rinnovamento, "soprattutto quando il percorso viene raccontato in tutta la sua complessità."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul red carpet, Jodie era accompagnata dal figlio Charlie, 27 anni, attore formatosi a Yale sempre più presente negli eventi hollywoodiani. Tra i suoi lavori più recenti figurano il film indipendente Sparks (2026) e la serie Amazon Scarpetta (2026). Jodie, che non nasconde l’orgoglio per il suo percorso, lo aveva già celebrato pubblicamente ai SAG Awards 2025, definendolo "il mio figlio attore" e parlando della gioia profonda che viene dal dedicarsi a un lavoro impegnativo e significativo.

Il mistero del padre di Charles e la storia di Jodie

Parlando proprio del figlio, sappiamo che Charles Bernard Foster è nato il 20 luglio 1998. Il suo secondo nome riprende il cognome di Cydney Bernard, la produttrice con cui Jodie Foster ha condiviso quasi vent’anni di vita e con cui ha co-genitoriato entrambi i figli. L’identità del padre biologico non è mai stata resa pubblica: si sa che Foster ha fatto ricorso all’inseminazione artificiale, ma non ha mai confermato né smentito le voci circolate nel tempo, tra cui quella che indicava come possibile donatore il produttore Randy Stone, amico intimo dell’attrice scomparso nel 2017.

L’attrice ha fatto coming out solo nel 2013, ai Golden Globe, dove ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award, nonostante avesse già condiviso la propria vita con un’altra donna per quasi due decenni. Nel 2014 ha sposato la fotografa Alexandra Hedison, sua compagna tuttora.

Potrebbe interessarti anche