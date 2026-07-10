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È morta Joanna Pettet, l’indimenticabile “figlia” di James Bond in Casino Royale: la causa della morte

Hollywood piange Joanna Pettet: dall'ex Bond girl al grande successo in tv, l'ultimo capitolo della sua vita è segnato da una coincidenza del tutto sconvolgente.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Era una di quelle attrici capaci di illuminare ogni scena senza mai rubarla del tutto, elegante nella sua discrezione e magnetica davanti alla macchina da presa. Joanna Pettet è morta e il cinema è in lutto. Il volto indimenticabile di The Group e della folle parodia bondiana Casino Royale, ci ha lasciati il 7 luglio all’età di 83 anni. Una vita di successi, durante i quali, però, non sono mancati i momenti più oscuri: fu tra le ultime persone a vedere Sharon Tate viva, quel terribile 8 agosto 1969. Le cause della morte non sono state ancora rese note.

Addio a Joanna Pettet, l’annuncio della morte e l’inquietante coincidenza con il figlio

Joanna Pettet ci ha lasciati, e con lei il ricordo di una star di tutto rispetto. A darne l’annuncio, l’amica ed ex manager Pam DuBois, che su Facebook ha ricordato come l’attrice sia scomparsa nel 31° anniversario della morte del figlio Damien Zachary Cord, nato dal matrimonio con l’attore Alex Cord: "Tutti noi volevamo bene a Jo. Ma c’era una persona che la amava ancora di più. E ieri, nel 31° anniversario della sua morte, Damien Zach ha portato sua madre in cielo, dove resterà con lui per sempre". Come già precisato prima, le cause della morte non sono state rese note.

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La carriera di Joanna Pettet

Pettet nasce a Londra il 16 novembre 1942 con il nome di Joanna Jane Salmon, si trasferisce a New York a 16 anni per studiare recitazione. Debutta a Broadway nel 1961 con Take Her, She’s Mine e in seguito recita anche in The Chinese Prime Minister e Poor Richard, dove conosce Alan Bates. Nel 1967 interpreta Mata Bond in Casino Royale, parodia della saga di James Bond, e recita anche in La notte dei generali di Anatole Litvak. In seguito, costruisce gran parte della sua carriera in televisione, prendendo parte a serie di successo come Il fuggitivo, Dr. Kildare, Mannix, Night Gallery, Charlie’s Angels, Love Boat, Fantasy Island, Knight Rider e Knots Landing. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 1990 con Terror in Paradise, prodotto da Roger Corman. Riguardo alla vita privata, si sposa con Alex Cord, con cui rimane dal 1968 al 1989 e, successivamente, intraprende relazioni con Terrence Stamp e Alan Bates. I due si ritrovano nel 2002 e, alla morte dell’attore nel 2003, Bates le lascia in eredità 95.000 sterline.

Joanna Pettet e il legame con Sharon Tate

L’attrice, inoltre, fu indirettamente legata al caso Sharon Tate: l’8 agosto 1969, poche ore prima del massacro compiuto dalla setta di Charles Manson, pranzò con l’attrice insieme a Barbara Lewis. L’episodio è stato ricostruito nel film C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, dove Pettet è interpretata da Rumer Willis.

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