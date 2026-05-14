Jo Squillo e le DJ vincitrici di Pechino Express 2026? Interviene Sky dopo lo spoiler: la verità su cosa succede stasera Le due concorrenti finaliste sono da giorni al centro di una 'teoria' social controversa. La loro vittoria sarebbe stata anticipata da NOW. Ma ora c'è la smentita.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Pechino Express 2026 arriva alla resa dei conti e, come se non bastassero 5.000 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, ci pensa un piccolo giallo social a scaldare ancora di più la vigilia. Stasera, giovedì 14 maggio, va in onda la finale della rotta verso "L’Estremo Oriente" su Sky e NOW. Con tre coppie fortissime ancora in gara – I Veloci, I Raccomandati e Le DJ – e un caso spoiler che nelle ultime ore ha acceso il dibattito sul possibile trionfo di Jo Squillo e Michelle Masullo. Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni.

Pechino Express 2026, le anticipazioni della finale di stasera

La corsa verso il Tappeto Rosso di Kyoto è partita settimane fa da Bali e Java, è passata per le città e le campagne della Cina e si chiude ora in Giappone, con un’ultima tappa di 167 chilometri da Nara a Osaka, fino al traguardo finale nella capitale imperiale nipponica. Alla guida del viaggio c’è Costantino della Gherardesca, affiancato dal terzo inviato di stagione, Guido Meda, dopo Lillo in Indonesia e Giulia Salemi in Cina.

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In gara sono rimasti tre team, tutti con credenziali solide:

I Veloci, Fiona May e Patrick Stevens : coppia anche nella vita, hanno costruito il loro percorso sulla tenacia e su un’intesa rodata, portando a casa due vittorie di tappa

: coppia anche nella vita, hanno costruito il loro percorso sulla tenacia e su un’intesa rodata, portando a casa due vittorie di tappa I Raccomandati, Chanel Totti e : amici da sempre, hanno vinto due tappe nelle fasi iniziali e poi si sono stabilizzati tra le posizioni alte della classifica, diventando una delle anime del gioco di quest’anno. Filippo Laurino : amici da sempre, hanno vinto due tappe nelle fasi iniziali e poi si sono stabilizzati tra le posizioni alte della classifica, diventando una delle anime del gioco di quest’anno.

Le DJ, Jo Squillo e : "mamma e figlia elettiva", sono la coppia più continua dell’edizione, con quattro vittorie di tappa e quasi sempre sul podio nelle altre. Michelle Masullo : "mamma e figlia elettiva", sono la coppia più continua dell’edizione, con quattro vittorie di tappa e quasi sempre sul podio nelle altre.

Il format è quello classico: una corsa senza sosta, tra missioni, passaggi in autostop, ospitalità in case locali e un ultimo sprint verso il Tappeto Rosso di Kyoto, dove Costantino annuncerà i vincitori di questa edizione.

Il caso-spoiler su Jo Squillo e la smentita di Sky

Nel frattempo, però, i social hanno costruito una ‘finale parallela’. Tutto parte da un post del 4 maggio sul profilo ufficiale di NOW TV, pubblicato per promuovere un evento al Foro Italico con Jo Squillo e Michelle Masullo come ospiti. Secondo diversi utenti, nella descrizione sarebbe comparsa per alcuni secondi la parola "vincitrici" riferita alle due concorrenti di Pechino Express, subito sostituita con il più neutro "viaggiatrici".

Da lì è partito l’effetto valanga. Screenshot rilanciati, reel esplicativi, post indignati sul fatto che lo show fosse stato spoilerato dalla stessa piattaforma che lo trasmette, con la teoria dominante che vedrebbe Le DJ già vincitrici dell’edizione 2026. Il tam tam è cresciuto al punto, poi, da spingere Sky a intervenire direttamente.

Raggiunta da Leggo, l’azienda ha smentito in modo netto: nessun post sarebbe stato modificato, nessun riferimento a "vincitrici" sarebbe mai comparso e, di conseguenza, non ci sarebbe stato alcuno spoiler della finale.

A questo punto restano due possibilità: o i fan hanno letto troppo in fretta, ingigantendo un equivoco, oppure c’è stato davvero un errore fulmineo sfuggito ai più e documentato solo da qualche screenshot. In ogni caso, l’effetto narrativo è riuscito: l’attenzione sulle DJ è alle stelle, ma l’esito reale si conoscerà soltanto stasera.

Dove vedere la finale di Pechino Express 2026

La finale di "Pechino Express – L’Estremo Oriente" va in onda stasera, giovedì 14 maggio, alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con tutti gli episodi disponibili anche on demand e su Sky Go. Costantino della Gherardesca e l’inviato Guido Meda accompagneranno le tre squadre rimaste nell’ultima, decisiva corsa in Giappone: solo al traguardo sapremo se i sospetti social sulle vincitrici saranno confermati.

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