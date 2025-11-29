Il film di Natale da record, primo nella classifica di Netflix: perché vederlo

Con l’arrivo delle festività, Netflix arricchisce il suo catalogo con una nuova commedia romantica a tema natalizio: Jingle Bell Heist – Rapina a Natale. Tra colpi di scena, inseguimenti e un pizzico di romanticismo, il film promette di diventare uno dei titoli più attesi del periodo festivo. Si tratta della nuova commedia romantica natalizia diretta da Michael Fimognari, imperdibile per questo magico periodo. Ecco tutto quello che devi sapere. La trama di Jingle Bell Heist La storia si svolge la Vigilia di Natale, quando tra luci sfavillanti e folle in cerca degli ultimi regali, due ladruncoli inseguono lo stesso obiettivo. Sophia (Olivia Holt), brillante commessa con una particolare attitudine a cacciarsi nei guai, e Nick (Connor Swindells), tecnico sfortunato ma ingegnoso, puntano a rapinare lo stesso celebre grande magazzino di Londra. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando i loro piani collidono, i due sono costretti a collaborare in una stramba alleanza fatta di travestimenti improbabili, imprevisti a catena e una complicità che cresce proprio mentre il colpo rischia di saltare. Tra inseguimenti rocamboleschi e scintille inattese, sarà chiaro che a Natale il vero rischio non è fallire la rapina… ma lasciarsi andare ai sentimenti.

Cast e personaggi del film di Natale di Netflix Jingle Bell Heist

Il film vede protagonisti Olivia Holt nel ruolo di Sophia e Connor Swindells, noto per Sex Education, nei panni di Nick. Accanto a loro un cast ricco di volti conosciuti: Belal Sabir, Peter Serafinowicz, Lucy Punch, Poppy Drayton, Ed Kear, James Dryden, Alara-Star Khan, Anabel Kutay, Michael Salami, Brooke Henzell e Jess Lloyd-Jones. Ognuno contribuisce a costruire un’atmosfera vivace e colorata, dove romanticismo e comicità si intrecciano con ritmo, offrendo una perfetta storia natalizia da guardare in famiglia o in coppia.

Curiosità e data di uscita

Tra le curiosità più interessanti spicca la scelta di Londra come location principale delle riprese, ideale per ricreare l’atmosfera magica e dinamica della Vigilia di Natale. Inoltre, il film combina azione e romanticismo grazie alla regia di Michael Fimognari, già apprezzato per la sua sensibilità visiva nelle commedie romantiche. Jingle Bell Heist – Rapina a Natale è disponibile in streaming su Netflix dal 26 novembre 2025, pronto a inaugurare la stagione festiva con una storia leggera, frizzante e piena di spirito natalizio.