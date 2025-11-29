Il film di Natale da record, primo nella classifica di Netflix: perché vederlo
Due ladri alle prese con un colpo natalizio finiscono per scoprire che il bottino più difficile da conquistare è il cuore dell’altro.
Potrebbe interessarti anche
Montalbano - Caccia al tesoro, il gioco mortale trionfa su Rai 1 ma 'annienta' i social: "Smettetela!". Ecco perché
Montalbano alle prese con una caccia al tesoro perversa: tra noia, enigmi e deliri r...
5 film ad alta tensione da vedere su Netflix (e non solo) se hai amato A House of Dynamite
Scopri 5 film ad alta tensione tra minacce nucleari e disastri imminenti, perfetti p...
Barbara d’Urso, le lacrime del figlio dopo Ballando con le stelle: il retroscena
Durante l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha mostrato il ...
Doc 4 su Rai 1, Luca Argentero torna in corsia con la fiction più amata
Luca Argentero torna a vestire i panni del dottor Fanti: a marzo 2026 debutta la qua...
Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier
Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springs...
Report, Ranucci riparte dopo l’attentato: "Piccoli Trump crescono" su Giorgia Meloni e il crollo dell'Unione Europea
Report, le anticipazioni del 26 ottobre: stasera su Rai 1 prima puntata stagionale. ...
Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: il nuovo ruolo di Luca Zingaretti
Stasera in tv – martedì 28 ottobre 2025 - su Rai 1 va in onda “Salvo amato, Livia mi...
Su Netflix arriva il primo film di Natale: il clima festivo investe una storia imperdibile (e bizzarra)
Su Netflix arriva la prima commedia natalizia di quest'anno che mescola amore, ex e ...