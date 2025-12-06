Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Jimmy Ghione, l'annuncio di Marialaura De Vitis (con l'anello): "Dopo due anni ci sposiamo", ma lui smentisce

Marialaura De Vitis mostra il super anello in tv, Jimmy Ghione smentisce le nozze: "Amore sì ma niente matrimonio".

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Jimmy Ghione Maria Laura De Vitis anello matrimonio smentito
Mediaset Infinity

Il presunto matrimonio tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis diventa un piccolo caso dopo una sua apparizione su Rai 2, nella puntata di Storie di Donne al Bivio. Durante l’intervista, la modella ha mostrato un anello di diamanti ricevuto dal compagno, spiegando il significato affettivo del gesto.

"L’anello è arrivato dopo due anni d’amore, la scorsa domenica. Se c’è aria di nozze? Con lui sì, ma in generale non penso che il matrimonio aggiunga qualcosa nel rapporto a livello sentimentale, è completo così come è. Se sarà, sarò contenta".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A fare il resto non è stata una dichiarazione esplicita, ma un sottopancia apparso in diretta che riportava una frase inequivocabile: "Dopo due anni sposo Jimmy Ghione". Un messaggio lampo, bastato a scatenare la corsa alle notizie sui "fiori d’arancio", trasformando un dono romantico in un vero caso mediatico. Nel giro di pochi minuti, siti e social hanno iniziato a rilanciare la notizia delle nozze, tanto da spingere Ghione a intervenire per spegnere gli entusiasmi.

La smentita di Ghione: "Non mi sposo con Marialaura De Vitis"

Di fronte alla valanga di titoli, Jimmy Ghione ha scelto di mettere un punto fermo. Contattato da Novella 2000, l’ex inviato di Striscia la Notizia ha chiarito l’equivoco in modo diretto: "Se volevate sapere se mi sposo, no. Non mi sposo. Questa è una roba che ha tirato fuori oggi la televisione e i giornali, c’è l’amore ma non c’è il matrimonio". A spiegare come è nato tutto, lo stesso Ghione aggiunge: "Ho regalato a Marialaura un anello ed è venuta fuori questa notizia, ma ribadisco: non mi sposo". L’anello sfoggiato dalla De Vitis, dunque, non era una proposta e non era collegato a piani nuziali: si tratta di semplice dono d’amore è stato interpretato erroneamente come un annuncio ufficiale.

Chi è Marialaura De Vitis: tv, carriera e gli amori che hanno fatto discutere

Nata nel 1998, Marialaura De Vitis è un volto noto del mondo della moda e della tv. Modella e influencer, ha partecipato a diversi programmi televisivi, reality e progetti legati all’intrattenimento, costruendosi un seguito giovane e molto attivo sui social. La sua storia con Ghione dura da due anni ed ha fatto discutere per la differenza d’età tra i due, visto che il volto di Striscia la Notizia è più grande di oltre 30 anni. Prima della storia con Ghione, la De Vitis era finita al centro del gossip per la relazione con Paolo Brosio, un legame che a sua volta aveva suscitato molta attenzione per la grande differenza d’età e il clamore mediatico che aveva accompagnato la coppia. Un’esperienza che lei stessa ha definito "intensa, ma formativa". Con Jimmy Ghione, invece, Marialaura vive un rapporto che definisce maturo e autentico. Un legame solido, ma — come confermato da lui — non ancora diretto verso il matrimonio.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Jimmy Ghione

Striscia la notizia ci riprova, torna in TV dopo la crisi, Jimmy Ghione: "Ci sono cambiamenti". Quando riparte

Striscia la Notizia torna in tv a novembre Lo storico tg satirico di Antonio Ricci s...
Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti, addio clamoroso a Striscia La Notizia: l’indiscrezione sullo storico inviato. Cosa farà ora

Stando agli ultimi rumors, il volto del tg satirico di Antonio Ricci potrebbe essere...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, colpo di scena di Laila Hasanovic: esce allo scoperto con l’anello (esagerato). Esplodono i rumors

Dopo la vittoria dell'altoatesino contro Ben Shelton, si intensificano le voci sulla...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 dicembre 2025: Viola torna da Eugenio, Jimmy è bullizzato

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 dicembre 2025: Viola torna da Eugenio, Jimmy è bullizzato

Le trame di UPAS di lunedì 8 dicembre 2025: tra le professoressa e il magistrato ris...
Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada a Verissimo: "Mi sposo, dopo la separazione non me lo sarei mai aspettata"

L'attrice spagnola, raggiante, racconta la decisione di sposare Rossano Laurini con ...
Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre 2025: Filippo nella stretta di Gennaro (mentre Alice se ne va)

Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre 2025: Filippo nella stretta di Gennaro (mentre Alice se ne va)

Le trame di Un Posto al Sole dall’8 al 12 dicembre 2025: Jimmy è vittima di bullismo...
Corinne Clery

Corinne Clery, chi sono gli ex mariti Hubert Wayaffe, Luca Valerio e Beppe Ercole: "Solo uno era imbattibile"

Dalla giovanissima unione con Hubert Wayaffe al grande amore con Beppe Ercole, scopr...
Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Lei sfoggia il maxi-anello di diamanti

Stando alle ultime indiscrezioni la proposta di matrimonio potrebbe arrivare proprio...
Jannik Sinner - Laila Hasanovic

Jannik Sinner, Laila Hasanovic annoiata sugli spalti a Torino (con mega-anello). Web spietato: "Che entusiasmo"

La modella ha seguito ancora una volta le straordinarie peripezie del compagno tenni...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Alessio Vassallo

Alessio Vassallo
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Umberto Tozzi

Umberto Tozzi
Francesco Rana, Grande Fratello

Francesco Rana

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963