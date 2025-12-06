Jimmy Ghione, l'annuncio di Marialaura De Vitis (con l'anello): "Dopo due anni ci sposiamo", ma lui smentisce
Marialaura De Vitis mostra il super anello in tv, Jimmy Ghione smentisce le nozze: "Amore sì ma niente matrimonio".
Il presunto matrimonio tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis diventa un piccolo caso dopo una sua apparizione su Rai 2, nella puntata di Storie di Donne al Bivio. Durante l’intervista, la modella ha mostrato un anello di diamanti ricevuto dal compagno, spiegando il significato affettivo del gesto.
"L’anello è arrivato dopo due anni d’amore, la scorsa domenica. Se c’è aria di nozze? Con lui sì, ma in generale non penso che il matrimonio aggiunga qualcosa nel rapporto a livello sentimentale, è completo così come è. Se sarà, sarò contenta".
A fare il resto non è stata una dichiarazione esplicita, ma un sottopancia apparso in diretta che riportava una frase inequivocabile: "Dopo due anni sposo Jimmy Ghione". Un messaggio lampo, bastato a scatenare la corsa alle notizie sui "fiori d’arancio", trasformando un dono romantico in un vero caso mediatico. Nel giro di pochi minuti, siti e social hanno iniziato a rilanciare la notizia delle nozze, tanto da spingere Ghione a intervenire per spegnere gli entusiasmi.
La smentita di Ghione: "Non mi sposo con Marialaura De Vitis"
Di fronte alla valanga di titoli, Jimmy Ghione ha scelto di mettere un punto fermo. Contattato da Novella 2000, l’ex inviato di Striscia la Notizia ha chiarito l’equivoco in modo diretto: "Se volevate sapere se mi sposo, no. Non mi sposo. Questa è una roba che ha tirato fuori oggi la televisione e i giornali, c’è l’amore ma non c’è il matrimonio". A spiegare come è nato tutto, lo stesso Ghione aggiunge: "Ho regalato a Marialaura un anello ed è venuta fuori questa notizia, ma ribadisco: non mi sposo". L’anello sfoggiato dalla De Vitis, dunque, non era una proposta e non era collegato a piani nuziali: si tratta di semplice dono d’amore è stato interpretato erroneamente come un annuncio ufficiale.
Chi è Marialaura De Vitis: tv, carriera e gli amori che hanno fatto discutere
Nata nel 1998, Marialaura De Vitis è un volto noto del mondo della moda e della tv. Modella e influencer, ha partecipato a diversi programmi televisivi, reality e progetti legati all’intrattenimento, costruendosi un seguito giovane e molto attivo sui social. La sua storia con Ghione dura da due anni ed ha fatto discutere per la differenza d’età tra i due, visto che il volto di Striscia la Notizia è più grande di oltre 30 anni. Prima della storia con Ghione, la De Vitis era finita al centro del gossip per la relazione con Paolo Brosio, un legame che a sua volta aveva suscitato molta attenzione per la grande differenza d’età e il clamore mediatico che aveva accompagnato la coppia. Un’esperienza che lei stessa ha definito "intensa, ma formativa". Con Jimmy Ghione, invece, Marialaura vive un rapporto che definisce maturo e autentico. Un legame solido, ma — come confermato da lui — non ancora diretto verso il matrimonio.
