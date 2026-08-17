Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione cambia pista dopo l'addio a Striscia la notizia: l'annuncio e il cast completo (finora) Ufficiale il quarto concorrente dopo Matri, Aurora Ramazzotti, Finardi e Noemi Bocchi. Lo stroico inviato di Striscia sbarca su Rai 1

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Dopo Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Noemi Bocchi, arriva un altro nome importante nel cast della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. Il quinto concorrente annunciato è Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la notizia, pronto a lasciare temporaneamente le inchieste per cimentarsi con una sfida completamente diversa: quella della pista da ballo.

Jimmy Ghione a Ballando con le stelle: l’annuncio

Torinese, classe 1964, Ghione ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo dopo gli studi da geometra, frequentando anche per quattro anni una scuola di recitazione in Florida. Prima di approdare a Striscia la Notizia, ha lavorato tra cinema, teatro e radio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal 1998 è uno dei volti più riconoscibili del tg satirico di Antonio Ricci, dove si è occupato soprattutto di inchieste e segnalazioni legate a truffe, abusivismo e situazioni di degrado, fino alla chiusura (probabilmente definitiva) del programma avvenuta nella scorsa stagione televisiva.

In una recente intervista ha parlato anche della sua vita privata e delle difficoltà affrontate, sintetizzando il suo punto di vista con una frase significativa: "La vita è complicata in amore e non solo".

Ora, però, per Ghione è tempo di cambiare registro: nel video con cui ha annunciato la partecipazione promette ironicamente: "Datemi una ballerina e farò ballare il mondo. Iniziamo dal condominio che è meglio". Un debutto che potrebbe regalare al pubblico una versione inedita e decisamente più leggera dello storico inviato.

Ballando con le stelle, cast ufficiale e giuria: tutti i rumors

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 si sta delineando rapidamente. Oltre ai quattro nomi già ufficializzati — Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Noemi Bocchi — le anticipazioni indicano altri tre concorrenti considerati ormai molto vicini alla conferma: Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Alberto Ravagnani.

Tra i nomi ancora al centro dei rumors compare anche Simone Susinna, attore già visto in 365 giorni, mentre alcune indiscrezioni hanno accostato allo show anche Ornella Muti, Monica Guerritore e Manuela Moreno

Sul fronte giuria, la novità più discussa riguarda l’ipotesi di un ingresso di Barbara D’Urso. L’ex conduttrice Mediaset dovrebbe rimpiazzare Selvaggia Lucarelli che non siederà dietro al bancone dei giudici dopo il passaggio alla guida dell’Isola dei famosi. Anche Alberto Matano sarebbe destinato a cambiare posizione, passando dal ruolo legato al "tesoretto" al bancone dei giudici. Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, invece, risultano tra i nomi confermati. Dovrebbe salutare lo show anche Fabio Canino mentre il futuro di Ivan Zazzaroni è ancora oggetto di indiscrezioni

Potrebbe interessarti anche