Jim Carrey ha ufficialmente venduto la sua villa di Los Angeles. Parliamo di un’abitazione di gran lusso, che la celebre star di Hollywood ha ceduto per la cifra di 17 milioni di dollari. Una cifra che appare esorbitante a noi comuni mortali, ma che in realtà è nettamente inferiore a quanto l’attore avrebbe voluto.

Jim Carrey costretto a vendere la sua villa da sogno a metà del prezzo iniziale: cos’è successo

Carrey ha messo la villa sul mercato nel febbraio 2023, chiedendo per la vendita una somma di 28 milioni di dollari, quasi il doppio di quanto ha infine ricevuto. La trattativa, a quanto pare complessa, ha portato l’attore ad accettare una somma di gran lunga inferiore pur di ultimare la vendita. Pare, infatti, non ci fossero acquirenti interessati all’immobile, soprattutto a fronte del prezzo. Da qui la necessità di un ribasso importante, come fa sapere il New York Post. Ma non è la prima volta che gli capita.

Facciamo un passo indietro. Jim Carrey ha acquistato la proprietà nel 1994 per 3,8 milioni di dollari e da allora è diventata la sua casa. Oltre a questa villa, ne possedeva anche una fronte mare a Malibu, acquistata nel 2002 per 9,75 milioni di dollari. Ha venduto la proprietà nel 2013 per 13,4 milioni di dollari, dopo averla messa in vendita due anni prima. Anche in questo caso, la richiesta iniziale dell’attore, come dicevamo, era maggiore, e ammontava infatti a 18 milioni di dollari.

Com’è fatta la lussuosissima villa di Jim Carrey

Ma come era fatta questa villa da sogno? L’immobile di Jim Carrey è in stile ranch, con una costruzione risalente al 1951. È situato a Brentwood, uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, ed è composto da cinque camere da letto e ben nove bagni. C’è inoltre una cucina molto grande con la tipica isola centrale, seguita da un’elegantissima sala da pranzo e zona salotto. I pavimenti sono in mattoni e legno massiccio, ci sono ben sei camini, un cinema privato e ampie vetrate da cui filtra la luce naturale del bellissimo esterno della villa, con piscina, campi da tennis e giardini curati. L’immobile conta quasi 1000 metri quadrati. Proprio quella che si definisce "una casa da sogno".

