Jim Carrey "sostituito da un clone" ai premi César di Parigi? L’ultima teoria del complotto andata virale in rete segue uno schema che si ripete da decenni: dai tempi di Paul McCartney fino al più attuale caso di Avril Lavigne. Stavolta al centro c’è il celebre attore di The Mask e The Truman Show, apparso recentemente alla cerimonia francese per ricevere un César onorario. Tutto è partito da alcuni video circolati online in cui il volto dell’attore, 64 anni, appariva leggermente gonfio rispetto a come il pubblico è abituato a vedere l’attore nei film. Su X diversi account hanno iniziato a sostenere che quello sul palco non fosse il "vero" Jim Carrey, ma un sosia, una controfigura, se non addirittura un impostore alieno o un clone.

Jim Carrey e la teoria del clone parigino

Un profilo con decine di migliaia di follower ha dato la svolta virale, twittando: "Zero possibilità che sia davvero Jim Carrey", ipotizzando l’uso di una controfigura. I commenti sono andati a ruota, parlando apertamente di clonazione o sostituzione per i motivi più disparati, ipotizzando scenari fantascientifici alla X-Files. Un copione già visto: quando un volto noto cambia aspetto, invecchia o semplicemente appare diverso rispetto all’immagine fissata nell’immaginario collettivo, scatta la narrativa della "sostituzione", senza ragionare sul fatto che gli attori non sono cartoni animati ma persone reali, e che i ruoli più noti di Carrey, oltretutto, sono risalenti a trent’anni fa… quando la fisionomia dell’attore era naturalmente diversa.

Nel caso di Carrey, la miccia è stata alimentata anche da un vecchio spezzone televisivo riemerso online. Anni fa, ospite del Late Night with David Letterman, l’attore raccontò di aver usato più volte delle controfigure esca; dei sosia inviati in giro per depistare i paparazzi. "Funziona benissimo", diceva allora, spiegando di mandare il doppio in una direzione, mentre lui si muoveva altrove, in libertà. Un aneddoto sulla gestione della fama che, estrapolato dal contesto, è stato trasformato in "prova" della teoria. Ma usare un sosia per confondere i fotografi è cosa ben diversa dal mandarlo a ritirare un prestigioso premio, con la propria famiglia in platea.

Uno schema ricorrente tra i complottisti

Le teorie sulla "sostituzione" delle celebrità non sono nuove. Dalla leggenda su McCartney "morto e rimpiazzato" negli anni Sessanta fino alle voci su Avril Lavigne, il meccanismo è sempre lo stesso: si parte da un dettaglio fisico, si ignora il contesto e si costruisce una narrazione alternativa. I social, al giorno d’oggi, amplificano tutto in tempo reale, soprattutto su piattaforme già criticate per la circolazione di disinformazione. A complicare ulteriormente il quadro sono intervenute anche alcune celebrità a buttare, volontariamente o meno, benzina sul fuoco, con post ambigui o genuinamente curiosi, come la drag artist Alexis Stone, l’attrice Megan Fox e la popstar Katy Perry (che per anni è stata lei stessa protagonista di una teoria simile).

Per qualche ora la confusione è cresciuta, tanto da dover alimentare una "smentita ufficiale" che è arrivata prima dagli organizzatori dei César e poi dal rappresentante dell’attore. Gregory Caulier, delegato generale dell’Académie des César, ha dichiarato che la presenza di Carrey era pianificata da mesi, definendo le voci un "non-problema" e lodando l’attore per il discorso, pronunciato interamente in francese dopo un intenso lavoro di preparazione. Poco dopo, il portavoce di Carrey ha confermato a TMZ che l’attore era presente e ha ritirato personalmente il premio.

Il paradosso è che l’attenzione si è concentrata sull’aspetto fisico e sulle teorie infondate, oscurando il momento artistico come dovrebbe essere in favore di paranoie insensate incapaci di godersi il momento di trionfo di un grande artista.

