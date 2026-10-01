Terze nozze per Jim Carrey, l'attore ha sposato la compagna Min Ah in gran segreto: chi è la nuova moglie L'attore di The Truman Show aveva ufficializzato l'amore per la fidanzata nel corso della cerimonia per la consegna del premio César alla carriera

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Assieme dal 2022, data della prima foto pubblica, ma solo a febbraio di quest’anno Jim Carrey, 64 anni, aveva ufficializzato il suo amore per la compagna Min Ah. Nel corso della consegna del César Award per la carriera a Parigi, infatti, la star di The Truman Show, nel discorso di ringraziamento pronunciato in francese, aveva ringraziato la famiglia, la figlia Jane e il nipote Jackson ma, soprattutto, "la mia sublime compagna. Sei un angelo. Ti amo, Min Ah". Come ha rivelato il portale TMZ, i due si sarebbero definitivamente uniti in matrimonio a Los Angeles con una cerimonia privata.

Jim Carrey si sposa per la terza volta: fatidico "sì" alla fidanzata Min Ah

Un personaggio come lui, sempre molto attento a tenere privata la, appunto, sfera privata aveva lasciato tutti di stucco con quella dichiarazione pubblica ai César Awards 2026. Una frase che aveva inevitabilmente acceso tutti i riflettori su Min Ah, diventata ora ufficialmente la terza "signora Jim Carrey" al termine di una cerimonia intima e privata in quel di LA. A rivelare delle nozze è stato il portale TMZ, che ha citato una fonte direttamente collegata alla famiglia, ma la news è stata poi confermata anche ai magazine People ed Entertainment Weekly da un portavoce della star di The Truman Show.

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Prima di Min Ah, Jim è stato sposato con Melissa Womer (da cui ha avuto la figlia Jane) dal 1987 al 1995 e con la collega Lauren Holly, conosciuta sul set di Scemo & più Scemo, dal 1996 all’anno successivo. Ma le sue conquiste non si fermano certo qui. Negli anni ha avuto flirt e frequentazioni con l’attrice Renée Zellweger, con cui fu fidanzato ufficialmente; con la modella e attrice Jenny McCarthy (relazione durata dal 2005 al 2010); e la collega Ginger Gonzaga (incontrata mentre giravano Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, con cui è rimasto pochi mesi nel 2019).

Chi è Min Ah?

Sulla nuova moglie di Jim Carrey, a conti fatti, si sa ben poco. La donna, attrice e artista losangelina, è balzata agli onori della cronaca proprio in occasione della dichiarazione pubblica di amore da parte di Jim. Prima di allora era una figura abbastanza sconosciuta al grande pubblico. Secondo People è conosciuta anche con lo pseudonimo di Minzi. A differenza del neo marito, che ha passato per il proprio lavoro decenni sotto i riflettori di tutto il mondo, la donna ha preferito mantenere un profilo molto più basso, comparendo anche di rado agli eventi pubblici al suo fianco. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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