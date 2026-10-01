Terze nozze per Jim Carrey, l'attore ha sposato la compagna Min Ah in gran segreto: chi è la nuova moglie
L'attore di The Truman Show aveva ufficializzato l'amore per la fidanzata nel corso della cerimonia per la consegna del premio César alla carriera
Assieme dal 2022, data della prima foto pubblica, ma solo a febbraio di quest’anno Jim Carrey, 64 anni, aveva ufficializzato il suo amore per la compagna Min Ah. Nel corso della consegna del César Award per la carriera a Parigi, infatti, la star di The Truman Show, nel discorso di ringraziamento pronunciato in francese, aveva ringraziato la famiglia, la figlia Jane e il nipote Jackson ma, soprattutto, "la mia sublime compagna. Sei un angelo. Ti amo, Min Ah". Come ha rivelato il portale TMZ, i due si sarebbero definitivamente uniti in matrimonio a Los Angeles con una cerimonia privata.
Jim Carrey si sposa per la terza volta: fatidico "sì" alla fidanzata Min Ah
Un personaggio come lui, sempre molto attento a tenere privata la, appunto, sfera privata aveva lasciato tutti di stucco con quella dichiarazione pubblica ai César Awards 2026. Una frase che aveva inevitabilmente acceso tutti i riflettori su Min Ah, diventata ora ufficialmente la terza "signora Jim Carrey" al termine di una cerimonia intima e privata in quel di LA. A rivelare delle nozze è stato il portale TMZ, che ha citato una fonte direttamente collegata alla famiglia, ma la news è stata poi confermata anche ai magazine People ed Entertainment Weekly da un portavoce della star di The Truman Show.
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Prima di Min Ah, Jim è stato sposato con Melissa Womer (da cui ha avuto la figlia Jane) dal 1987 al 1995 e con la collega Lauren Holly, conosciuta sul set di Scemo & più Scemo, dal 1996 all’anno successivo. Ma le sue conquiste non si fermano certo qui. Negli anni ha avuto flirt e frequentazioni con l’attrice Renée Zellweger, con cui fu fidanzato ufficialmente; con la modella e attrice Jenny McCarthy (relazione durata dal 2005 al 2010); e la collega Ginger Gonzaga (incontrata mentre giravano Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, con cui è rimasto pochi mesi nel 2019).
Chi è Min Ah?
Sulla nuova moglie di Jim Carrey, a conti fatti, si sa ben poco. La donna, attrice e artista losangelina, è balzata agli onori della cronaca proprio in occasione della dichiarazione pubblica di amore da parte di Jim. Prima di allora era una figura abbastanza sconosciuta al grande pubblico. Secondo People è conosciuta anche con lo pseudonimo di Minzi. A differenza del neo marito, che ha passato per il proprio lavoro decenni sotto i riflettori di tutto il mondo, la donna ha preferito mantenere un profilo molto più basso, comparendo anche di rado agli eventi pubblici al suo fianco.
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