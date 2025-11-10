L’iconico Jim Carrey battuto: un giovanissimo attore ‘distrugge’ un suo record, conquista il box office e fa la storia Un giovane attore sorprende Hollywood, scalza Jim Carrey e un suo longevo primato: conquista il box office con tre film di generi diversi in un solo anno.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Prime Video

Una notizia delle ultime ore sta lasciando tutti di sasso: uno storico record, detenuto per trent’anni da Jim Carrey, è stato superato da un giovanissimo talento di Hollywood. Un attore di diciotto anni ha registrato ben tre successi consecutivi al box office. Incredibile, vero? Sì, è una cosa che accade di rado ma è davvero successa. Che la nuova generazione sia pronta a spodestare la ‘vecchia’? Vediamo nello specifico cos’è successo.

Jim Carrey, il suo record ‘cade’ ai piedi del giovane Mason Thames

Nel 1994, Jim Carrey conquistò il box office con tre film cult (Ace Ventura, The Mask, Scemo e Più Scemo), un exploit unico che richiede tre film nello stesso anno, tre generi diversi e un pubblico fedele. Oggi, un giovane attore di 18 anni, Mason Thames, ha raggiunto un risultato simile con soli pochi film: tre primi posti consecutivi al box office con progetti molto diversi tra loro, dimostrando un appeal trasversale. Il primo successo è stato il live action di Dragon Trainer, che ha superato i 600 milioni di dollari; il secondo è Black Phone 2, sequel di un horror di successo, mentre l’ultimo è Regretting You – Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto, un dramma romantico rivolto ai giovani, che ha già incassato oltre 50 milioni globali. Questo conferma sia la forza del mercato teen e young adult, sia la capacità di Thames di diventare un volto riconoscibile per quella fascia di pubblico.

Il suo risultato, piuttosto raro per un ragazzo di soli diciotto anni, indica una sorta di versatilità, una qualità molto apprezzata da Hollywood, in costante ricerca di di giovani talenti su cui investire. Thames riesce già ad attrarre una buona fetta di pubblico e, proprio per questo, potrebbe diventare una figura centrale nel panorama cinematografico.

Il Grinch, la reunion tra Jim Carrey e Taylor Momsen

Ma c’è anche un’altra novità che riguarda Jim Carrey. Dopo 25 anni da Il Grinch, Taylor Momsen e Jim Carrey si sono ritrovati alla Rock and Roll Hall of Fame. Momsen ha raccontato a People quanto girare il film da bambina e osservare l’etica del lavoro di Carrey abbia influenzato la sua crescita artistica: "Adoro il fatto che sia stato così protettivo nei miei confronti. È sempre stato molto gentile. E l’intera esperienza di girare Il Grinch e conoscerlo così bene, anche con tutto il trucco, è stata semplicemente meravigliosa". Durante il red carpet, entrambi hanno commentato con sorpresa la loro reunion. Momsen, che aveva cinque anni nel ruolo di Cindy-Lou Who, è nota anche per Gossip Girl e altri film come Spy Kids 2. Dal 2010 si dedica alla musica come frontwoman dei The Pretty Reckless, ottenendo successo internazionale.

