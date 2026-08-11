“Ho avuto un crollo, è stato un momento di disperazione”: Jessie Cave e la svolta dopo Harry Potter: come OnlyFans le ha salvato la vita L’attrice che interpretava Lavender Brown racconta la svolta economica dopo l’addio alla recitazione: OnlyFans le ha fruttato più di tutta la carriera.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quattro figli, una carriera da attrice in bilico e un conto in banca sempre più vuoto: è da questo scenario che parte la confessione di Jessie Cave, volto noto ai fan di Harry Potter per il ruolo di Lavender Brown. L’attrice britannica ha raccontato al The Times la scelta che ha radicalmente cambiato la sua situazione economica, arrivata proprio quando stava per gettare la spugna sulla recitazione. Una decisione inizialmente pensata come soluzione temporanea, per racimolare qualche migliaio di sterline, si è invece trasformata in qualcosa di duraturo. E il motivo del suo successo ha sorpreso persino lei. Vediamo tutti i dettagli.

Jessie Cave, da Harry Potter a OnlyFans: "In un anno ho guadagnato più di quanto abbia guadagnato nella mia carriera da attrice"

In un’intervista a The Times, Jessie Cave, l’attrice britannica che ha interpretato Lavender Brown in Harry Potter, ha raccontato come OnlyFans sia diventato una svolta economica dopo un periodo di forte crisi: "Non potevo andare, per esempio, a lavorare in un supermercato perché non posso permettermi le spese per l’assistenza ai bambini e, inoltre, non voglio che la gente mi urli incantesimi di Harry Potter mentre lavoro da Tesco." Iscritta alla piattaforma nel marzo 2025, inizialmente pensava di utilizzarla solo per pochi mesi e raccogliere circa 5.000 sterline. In quel momento Cave stava valutando di abbandonare la recitazione e non aveva le risorse economiche per intraprendere un nuovo percorso professionale. "Potrei formarmi di nuovo, ma non posso permettermi di conseguire una laurea. Ho avuto un crollo e ho pensato: basta con la recitazione, rinuncio. Ma, inoltre, non abbiamo soldi. È stato un momento di completa disperazione".

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Il progetto si è rivelato molto più redditizio del previsto: l’attrice ha guadagnato oltre 15.000 sterline già nel primo giorno e sostiene di aver superato in un anno i guadagni ottenuti in tutta la sua carriera da attrice. "Ma ora è passato più di un anno e mezzo e ha davvero salvato le nostre vite. In un solo anno ho guadagnato facilmente più di quanto abbia guadagnato nell’intera mia carriera da attrice." I contenuti pubblicati su OnlyFans non sono espliciti e sono incentrati soprattutto sui suoi capelli. "La mia regola è che i capelli sono il personaggio principale. È così che lo giustifico".

Jessie Cave esclusa da una Convention di Harry Potter a causa di OnlyFans

La scelta ha avuto anche conseguenze sul suo rapporto con Harry Potter: Cave ha raccontato di essere stata esclusa da una convention perché OnlyFans è associato alla pornografia. "Mi hanno spiegato che era perché si tratta di uno ‘spettacolo per famiglie e OnlyFans è associato alla pornografia’". Nonostante l’esclusione, l’attrice non sembra rimpiangere la decisione: "Non sono dispiaciuta all’idea di non partecipare più alle convention di Harry Potter".

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