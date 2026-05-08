L’attrice Premio Oscar Jessie Buckley e Paul Mescal travolti da una passione maledetta: dopo Hamnet sfidano il destino in Hold On To Your Angels
Jessie Buckley e Paul Mescal tornano insieme in Hold On To Your Angels, il nuovo dramma romantico di Benh Zeitlin, già al centro del mercato di Cannes.
Dopo il successo di Hamnet – Nel Nome del Figlio, Paul Mescal e Jessie Buckley torneranno a lavorare insieme in Hold on to Your Angels, film romantico scritto e diretto da Benh Zeitlin, già candidato all’Oscar per Beasts of the Southern Wild. L’attrice, vincitrice del Premio Oscar come Migliore Attrice nel 2025, sarà la protagonista di una passione travolgente. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Hold on to Your Angels, Jessie Buckley e Paul Mescal di nuovo insieme nel nuovo film
Jessie Buckley e Paul Mescal, già insieme in Hamnet di Chloé Zhao, saranno i protagonisti di Hold On To Your Angels, nuovo film scritto e diretto da Benh Zeitlin (Beasts of the Southern Wild). La produzione sarà curata da Plan B e Rapt Film di Alex Coco, con riprese previste per febbraio 2027. Il progetto verrà presentato al mercato di Cannes da The Veterans per le vendite internazionali e da CAA Media Finance per i diritti statunitensi. Ambientato nella Louisiana meridionale, il film racconta di "un fuorilegge destinato all’inferno" e di "una feroce pastora di anime perdute" che "si innamorano in modo catastrofico mentre il loro paradiso nel bayou, ormai in rovina, li trascina a fondo". Buckley arriva dalla vittoria dell’Oscar per Hamnet, mentre Mescal era stato candidato per Aftersun. Zeitlin ha definito il progetto "la storia d’amore più impossibile a cui abbia mai assistito: un romanzo d’amore fuorilegge ambientato ai margini di un’America in rovina, nel sud della Louisiana", aggiungendo: "Ho sognato di raccontarla da quando la sua protagonista, Pam Harper, si è presentata a un’audizione per Beasts of the Southern Wild 17 anni fa. È una lettera d’amore a uno stile di vita in via d’estinzione e un appello all’empatia in un pianeta frammentato."
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Plan B ha dichiarato: "Benh Zeitlin ci ha letteralmente sbalorditi, e ha stupito il mondo intero, con la magia cosmica di Beasts of the Southern Wild . Con Hold on to Your Angels , Benh ha sapientemente unito il suo potente mix di realismo intenso, mito e magia alla grandiosità di un’epica storia d’amore. È uno sceneggiatore e regista con una visione senza tempo, e non potremmo essere più orgogliosi di essere al suo fianco per realizzare questo film con Jessie e Paul." Alex Coco ha invece sottolineato come Zeitlin abbia "la capacità di rivelare una bellezza e un’umanità profonde in quelle parti d’America che raramente trovano spazio sul grande schermo."
Hamnet – In Nome del Figlio, il film che è valso l’Oscar a Jessie Buckley
Lo scorso anno, come abbiamo già detto, Jessie Buckley ha vinto l’Oscar con il film Hamnet – In Nome del Figlio. La storia segue Agnes Shakespeare dopo la morte del figlio undicenne Hamnet, evento che la sconvolge profondamente. Insieme al marito William, insegnante e drammaturgo, affronta il dolore del lutto e la durezza della vita segnata dalla peste. Nonostante la sofferenza, la coppia cerca di trovare un modo per andare avanti e continuare a prendersi cura degli altri figli.
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