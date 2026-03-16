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Jessie Buckley fa la storia: chi è la prima donna irlandese vincitrice dell'Oscar come Miglior Attrice tra lacrime e applausi

La stella irlandese, l'attrice Jessie Buckley, conquista l’Oscar come Miglior Attrice, onorando le donne, tra applausi, lacrime e l’eco della tragedia di Hamnet.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ebbene sì, Jessie Buckley ha vinto l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista per Hamnet, diretto da Chloe Zhao, confermandosi favorita della stagione dei premi dopo nomination e vittorie a Golden Globe, Bafta e Actors Award. Il film, pur raccontando la vita di William Shakespeare e sua moglie Agnes, esplora soprattutto il tema della perdita e del lutto, mostrando come l’arte possa aiutare a elaborarlo. Si potrebbe dire, quindi, che la vittoria di Buckley è stata quindi ampiamente prevista. Ma vediamo meglio chi è questa donna irlandese, la prima, a conquistare questo primato.

Jessie Buckley, chi è la donna irlandese vincitrice del premio Miglior Attrice agli Oscar 2026

Jessie Buckley, attrice irlandese nata a Killarney nel 1989, ha vinto l’Oscar come Migliore Attrice per Hamnet, diventando la prima irlandese a ottenere questo premio. Si trattava della sua seconda candidatura, dopo quella come Miglior Attrice Non Protagonista per The Lost Daughter. Ha iniziato la carriera partecipando al talent show della BBC I’d Do Anything e recitando a teatro. Dopo gli studi alla Royal Academy of Dramatic Art, nel 2016 ottiene il ruolo di Marja Bolkonskaja nella miniserie Guerra e Pace, mentre nel 2017 recita accanto a Tom Hardy in Taboo e debutta al cinema con Beast. Nel 2018 arriva A proposito di Rose, che le vale la prima candidatura ai Bafta come Miglior Attrice Protagonista.

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Il trionfo di Jessie Buckley agli Oscar 2026

Buckley ha vinto l’Oscar come Miglior Attrice alla 98ª cerimonia, consolidando una serie di successi già ottenuti ai SAG-AFTRA, BAFTA, Critics’ Choice e Golden Globe. Visibilmente emozionata, ha ringraziato le colleghe candidate, la famiglia, il marito Freddie Sorensen e la figlia di otto mesi, dedicando il premio anche alla Festa della Mamma nel Regno Unito. Nel film Hamnet, diretto da Chloé Zhao, interpreta Agnes, moglie di William Shakespeare (Paul Mescal), la cui famiglia affronta la tragedia della morte del figlio Hamnet, evento che ispira Amleto. La pellicola, prodotta da Focus Features, ha ottenuto otto candidature agli Oscar, tra cui Miglior film, regia e sceneggiatura non originale. La sua performance intensa ha conquistato pubblico e critica. Insomma, si tratta di un film che, nel complesso, ha saputo lasciare un segno in tutti coloro che l’hanno guardato.

Inoltre, il film ha segnato una svolta nella carriera di Buckley, già nota per Women Talking e Wild Rose. Recentemente è uscito The Bride!, diretto da Maggie Gyllenhaal, e prossimamente reciterà in Three Incestuous Sisters di Alice Rohrwacher insieme a Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Josh O’Connor.

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