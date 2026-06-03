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Jessica Morlacchi con l'ex di Uomini e Donne, la foto infiamma i gossip: chi è il nuovo fidanzato

Jessica Morlacchi si è mostrata in compagnia del suo presunto fidanzato e il gossip continua a parlare di loro.

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

jessica morlacchi con lui
Mediaset Infinity

Ancora indiscrezioni sulla vita sentimentale di Jessica Morlacchi, ex volto del Grande Fratello Vip e cantante diventata nota con il gruppo musicale Gazosa. Da sempre molto riservata, finora si era sempre professata single, ma ora sarebbero apparsi alcuni rumours su un possibile flirt con un ex cavaliere di Uomini e Donne.

Il presunto nuovo fidanzato – con cui avrebbe iniziato una relazione da pochissimo – sarebbe appunto Giovanni Cioffi, diventato appunto noto nel piccolo schermo dopo la sua partecipazione al dating show di Canale 5. In queste ultime settimane, le voci su un loro presunto flirt si sono fatte sempre più insistenti, a causa di alcuni dettagli che hanno convinto i fan. Pare che ora sia arrivata la conferma – quasi – ufficiale.

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Jessica Morlacchi insieme a Giovanni Cioffi? La verità sul flirt

Un’indiscrezione nata per opera dell’esperto di gossip Amedeo Venza che, nei giorni scorsi, ha pubblicato sui social la segnalazione di un utente. Lui stesso ha fatto presente che, nella vita di Jessica Morlacchi, sarebbe entrato un uomo di 47 anni che ha preso parte in passato al Trono Over di Uomini e Donne.

Tra di loro ci sarebbero stati diversi alti e bassi, ma alla fine ci sarebbe stata una "notte di passione", di cui si sarebbe parlato esplicitamente sui social.

La prima foto insieme pubblicata da Jessica Morlacchi sui social

Al momento non c’è alcuna conferma a riguardo, anche perché i diretti interessati non hanno proferito parola e non si sono ancora espressi sulla faccenda. Nonostante questo, sta circolando in rete una foto che è stata pubblicata proprio dalla stessa Morlacchi. La cantante ha infatti divulgato in rete uno scatto che la ritrae in macchina insieme a Giovanni Cioffi. Tra i due sembra esserci effettivamente una certa sintonia.

L’ex gieffina ha tra l’altro accompagnato la foto con la scritto "Ciao" e con un cuore rosso, taggando così l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Un gesto semplice – e sicuramente molto dolce – che ha già convinto i fan sul fatto che tra i due possa esserci realmente del tenero, o che comunque possa essere nato un legame, anche se ancora non si conosce la sua natura. In molti aspettano un’ulteriore replica da parte dei diretti interessati, ma le ipotesi dicono che questa potrebbe tardare ad arrivare. Intanto, i followers devono accontentarsi di questo scatto che sta già facendo tutto il giro del web.

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