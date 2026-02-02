Accuse e una scelta drammatica: Jessica Chastain racconta le ombre del MeToo nel suo nuovo film
Jessica Chastain e Chris Pine saranno i protagonisti di This Is Pleasure, film che racconta come la rivoluzione operata dal movimento MeToo
Ormai è ufficiale: la coppia di registi Shari Springer Berman e Robert Pulcini dirigerà Jessica Chastain e Chris Pine nel dramma This Is Pleasure, i cui protagonisti interpretano due amici la cui relazione è messa alla prova quando vengono mosse accuse di cattiva condotta al personaggio dell’editore interpretato da Pine. Il progetto è un adattamento del romanzo omonimo di Mary Gaitskill e sarà presentato all’European Film Market questo mese.
La trama di This Is Pleasure: una panoramica del cambiamento operato dal movimento MeToo
La storia racconta la particolare amicizia di due editori, Margot (Chastain) e Quin (Pine), fatta di conversazioni anche scomode e audaci, che la donna ha imparato ad accettare come parte dell’amico. Quando però i tempi cambiano, e certi atteggiamenti non sono più ben accetti, né silenziati, Quin riceve un’accusa di molestia sessuale che sconvolge la sua carriera. Margot, che considera Quin il suo più caro amico ma ben conosce le sue debolezze, dovrà decidere se la lealtà, il perdono o la verità segneranno la fine del loro lungo e particolare legame.
Mary Gaitskill è una scrittrice che ha già fatto parlare di sé in passato per il romanzo Secretary, poi adattato nel 2002 in un film ormai cult, e che è stata lodata per aver offerto al pubblico una panoramica chiara ma sintetica del movimento #MeToo. Con questo nuovo lavoro, torna a parlare di tematiche delicate, che da anni fanno discutere il mondo intero. This is Pleasure (Questo è il piacere nell’edizione italiana) si colloca perfettamente nel periodo successivo alla nascita del movimento MeToo, grazie al quale molte donne hanno poi avuto il coraggio di denunciare molestie di carattere sessuale all’interno di grandi industrie, da quelle cinematografiche fino, come in questo caso, all’editoria.
Berman e Pulcini, garanzia di successo: quando esce This Is Pleasure?
This Is Pleasure ha poi un altro punto a favore, rappresentato dalla coppia di registi, la stessa che ha lavorato ad American Splendor, commedia nera biografica del 2003, candidata all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, con Paul Giamatti nel ruolo del burbero/cinico creatore di fumetti Harvey Pekar. La stessa coppia di registi ha alle spalle lavori come Only Murders in the Building, Succession, Fleishman Is in Trouble, Ten Thousand Saints e The Nanny Diaries, il che ci fa capire la portata di questo nuovo progetto.
Al momento, restano poche le notizie certe sul film, oltre ai nomi dei due attori scelti come protagonisti. Il cast sarà definito nelle prossima settimane, così come la data d’uscita della pellicola.
