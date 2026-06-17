Jeremy Clarkson lascia il pubblico senza parole, la diagnosi sul tumore svelata in diretta: com’è cambiata la vita del conduttore e come sta Il conduttore di Clarkson's Farm ha rivelato la diagnosi nell'ultima stagione del suo show: operazione eseguita, ma la strada verso la guarigione è ancora lunga

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Jeremy Clarkson non ha mai avuto paura di dire la verità, nemmeno quando può colpire duramente milioni di fan in tutto il mondo. Il celebre conduttore britannico ha annunciato pubblicamente di combattere contro un tumore alla prostata aggressivo, diagnosticato mesi fa e già al centro di un percorso terapeutico complesso. Una rivelazione arrivata in modo del tutto inaspettato, davanti alle telecamere del suo programma. Nonostante l’operazione, il quadro clinico rimane delicato. Di seguito, tutti i dettagli.

Jeremy Clarkson ha un tumore alla prostata: l’annuncio in diretta

Con un annuncio che piove come un fulmine a ciel sereno, Jeremy Clarkson, conduttore televisivo e giornalista britannico, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata in forma aggressiva. L’icona della tv ha raccontato la sua condizione negli episodi finali della quinta stagione di Clarkson’s Farm, spiegando di aver scoperto la malattia lo scorso maggio: "Se non mi fossi fatto controllare e non avessero individuato il problema in tempo, questo sarebbe potuto essere il mio ultimo raccolto. È solo grazie alla diagnosi precoce che ho la speranza di poter continuare a lavorare in questa fattoria per molti, molti anni a venire". Il tumore è stato individuato precocemente tramite controlli medici e confermato da una biopsia. Clarkson si è quindi sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione parziale della prostata, risultata coinvolta per circa il 10%, e dovrà affrontare un ulteriore intervento nelle prossime settimane. Recentemente è stato visto in ospedale dopo una terapia che non avrebbe dato i risultati attesi.

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Lo ha spiegato lo stesso conduttore, il quale ha lasciato intendere che dovrà restare ricoverato per un periodo. Rivolgendosi ai fan, ha affermato: "Quello che volevo dire è: se tutto questo va bene, ci vediamo per la sesta stagione. Altrimenti, no. State bene, tutti". Intanto Clarkson’s Farm è stata sospesa per permettergli di affrontare le cure.

Jeremy Clarkson, volto amato della tv

Clarkson è diventato famoso con Top Gear (2002-2015) insieme a Richard Hammond e James May. Il trio ha poi lavorato per Amazon Prime Video con The Grand Tour (2016-2025). Dal 2021 conduce Clarkson’s Farm, mentre dal 2018 è alla guida della versione britannica di Chi vuol essere milionario?.

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