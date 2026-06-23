Jeremy Allen White, lo chef di The Bear vuole salvare le sue figlie dai social e prepara una rivolta analogica: è sfida contro i big tech L'attore di The Bear ha fatto una scelta: cancellare le app e usare un telefono a pezzi. Sogna un mondo meno connesso, per sé e per le sue due bambine.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non è il classico attore che posta selfie dal set e conta i like. Jeremy Allen White, volto dello chef più amato della tv, ha scelto una strada diversa: telefono sempre a pezzi, social cancellati e figlie lontane dagli schermi. Mentre si prepara a tornare con la quinta stagione di The Bear, l’attore si racconta con una sincerità rara, parlando di dipendenza digitale, limiti necessari e di un cambiamento che, forse, sta già iniziando.

Jeremy Allen White, la decisione sulla tecnologia per salvare sé stesso e le figlie

In un’intervista concessa a Variety, Jeremy Allen White ha parlato del suo rapporto con la tecnologia e dei timori legati all’uso dei social media, soprattutto in riferimento alle sue due figlie. L’attore di The Bear, che presto sarà protagonista anche di The Social Reckoning di Aaron Sorkin, ha accolto positivamente le iniziative volte a limitare l’accesso dei più giovani alle piattaforme digitali, definendo la scelta del Regno Unito di vietare alcune app ai minori di 16 anni un "grande passo avanti". Riflettendo sull’impatto dei social, White ha osservato: "È incredibile quanto crei dipendenza questa roba. Penso che ci sia bisogno di una correzione. Non scomparirà mai del tutto, ma credo che a un certo punto sia necessario stabilire dei limiti o delle linee guida. E spero che ci sia una sorta di ritorno a un approccio più analogico alla vita. Perché tutto sta cambiando molto velocemente ed è un po’ spaventoso".

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L’attore ha inoltre ammesso le proprie difficoltà nel prendere le distanze dalle piattaforme: "Da tempo nutro una certa curiosità e mi interrogo sulla mia dipendenza da queste cose. Ogni tanto le cancello. Soprattutto quando lavoro. Ma è difficile. Non si può semplicemente sbarazzarsene. Si sono infiltrate nelle nostre vite". Poi ha svelato di possedere un Iphone 12 "molto vecchio. Molto rotto. Senza custodia", perché il fatto che "funzioni così male mi tiene lontano da lui." Parlando delle figlie, White ha spiegato di volerle tenere lontane dai social il più a lungo possibile, aggiungendo: "Ovviamente ora non sanno niente di tutto questo, ma voglio tenerle lontane il più a lungo possibile. Anche se dovessero entrarci, potranno almeno ricordare un periodo in cui non faceva parte della loro vita. Ho la sensazione e la speranza che ci sarà un’inversione di tendenza".

Jeremy Allen White protagonista di The Social Reckoning, sequel di The Social Network

Le parole di White arrivano proprio in un momento piuttosto particolare, visto che sarà il protagonista del film The Social Reckoning, sequel di The Social Network. Il primo parlava della creazione di Facebook, il secondo, invece, racconta la storia vera di Frances Haugen (Mikey Madison), ex dipendente di Facebook, che con il supporto del giornalista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) rende pubblici documenti riservati dell’azienda. Le sue rivelazioni danno origine a uno dei più grandi scandali tecnologici degli ultimi anni, sollevando interrogativi sul potere e sulle responsabilità dei social network.

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