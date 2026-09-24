Il Collegio, l'ex protagonista Jenny De Nucci confessa tutto: "Prendo una pasticca al giorno". Il racconto sulla malattia Jenny De Nucci ha raccontato di soffrire della tiroide di Hashimoto, una malattia autoimmune. Il video social è virale

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Jenny De Nucci è stata una delle concorrente del reality show Il Collegio e, in una dichiarazione pubblica fatta sui social, ha fatto sapere di soffrire della tiroide di Hashimoto, una malattia autoimmune cronica che colpisce la tiroide e che può andare a comprometterne il funzionamento. "Sono stata spettatrice di un cambiamento del mio corpo del tutto ingiustificato" – ha detto lei – "adesso è cambiato il riflesso che vedo allo specchio". Delle parole che sono arrivate dopo mesi di critiche sui social riguardanti il suo aspetto fisico.

Gli haters a spada tratta su Jenny De Nucci. Cosa ha risposto lei

De Nucci ha raggiunto il successo nel 2017, quando ha partecipato alla prima edizione de Il Collegio. A tal proposito, lei stessa ha confessato di aver vissuto dei mesi molto pesanti a causa di diversi attacchi avuti dagli haters sul web. Non sono mancati commenti di odio e giudizi sul suo aspetto fisico; alcuni hanno anche ipotizzato che lei potesse prendere degli psicofarmaci. Tutte parole che le hanno fatto terribilmente male.

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Dopodiché c’è stata anche l’ansia di non comprendere appieno il suo corpo, soprattutto perché si sarebbe lanciata in metodo di nutrizione e allenamento errati. Jenny ha quindi sentito una grande stanchezza mentale, oltre che un appesantimento non indifferente. Mesi di agonia che l’hanno alla fine portata a una diagnosi vera e propria: la tiroide di Hashimoto.

L’importanza della prevenzione

Per questo motivo, Jenny De Nucci vuole insegnare ai più giovani il valore della prevenzione. Sui social ha invitato i suoi followers a fare controlli regolari alla tiroide, soprattutto quando si avvertono sintomi di stanchezza, ansia, perdita di capelli e difficoltà di concentrazione. "Questo problema l’avrei potuto risolvere molto prima", ha continuato lei.

Proprio grazie alla diagnosi ricevuta e alla terapia iniziata, la sua tiroide sta migliorando giorno dopo giorno. "Adesso devo prendere una pasticca ogni giorno per il resto della mia vita, ma almeno non devo prendere una pasticca per l’empatia", ha infine concluso riferendosi a tutti gli haters che ha incontrato sul web e che l’hanno giudicata per le sue scelte alimentare, per il suo fisico, specialmente per il suo stile di vita che è stato per molti discutibile. Ora che chiarezza è stata fatta, sono stati tanti i commenti positivi ricevuti dall’ex concorrente de Il Collegio, molti dei quali hanno parlato della sua forza e del suo coraggio, ma soprattutto della sua volontà di sensibilizzare tematiche che vengono spesso nascoste.

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