Jennifer Lopez, la ferita lasciata da Ben Affleck diventa l’inizio di una trasformazione sorprendente: la svolta che le ha ‘rianimato’ il cuore A due anni dal divorzio che le ha sconvolto l'esistenza, JLo racconta come la crisi più buia si sia trasformata nel punto di partenza per ritrovarsi davvero.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono storie d’amore che, quando finiscono, fanno davvero male e lasciano ferite difficili da rimarginare. Quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, consumatasi ufficialmente nel 2024 dopo un matrimonio che aveva fatto sognare il mondo intero, sembra appartenere alla seconda categoria. A due anni di distanza, la cantante ha deciso di parlare apertamente di quel periodo, e lo ha fatto al podcast SmartLess. Le sue parole sorprendono: non c’è amarezza, ma qualcosa di molto più profondo e inaspettato.

Jennifer Lopez, la rinascita dopo la rottura con Ben Affleck: "Gli ultimi 2 anni sono stati un processo di guarigione"

A distanza di due anni dalla separazione da Ben Affleck, ufficializzata nel 2024, Jennifer Lopez racconta di aver attraversato un profondo percorso di crescita personale. Ospite del podcast SmartLess il 15 giugno, la cantante ha spiegato come la fine del matrimonio abbia rappresentato per lei "un punto di svolta", spingendola a fermarsi e a riflettere sulla propria vita. Dopo il ritorno di fiamma con Affleck nel 2021 e il matrimonio celebrato l’anno successivo, la relazione si è conclusa lasciando spazio a un periodo di forte introspezione. Lopez ha raccontato di aver deciso di "cancellare il tour per capire bene cosa fare" della sua vita, interrogandosi su sé stessa attraverso domande come: "Cosa ti sta succedendo? Dimentica il resto, perché non c’è nessuno da incolpare se non te stessa… Ma cosa stai facendo? Cosa ti passa per la testa?". La cantante ha ammesso che non è stato semplice accettare che "le persone non si comportano sempre nel modo migliore", ma anche riconoscere il proprio ruolo nell'"attirare" determinate situazioni. Ripensando a quel periodo, ha confessato: "Che le persone esterne lo sapessero o meno, ho avuto la sensazione che la mia vita mi fosse esplosa in faccia".

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Da quella crisi è iniziato un percorso di guarigione che l’ha portata a riscoprire sé stessa. "Sono riuscita a tornare a quella bambina [che ero una volta], a guardarla davvero e a dirle: "Sei riuscita a ottenere tutto questo. Concediti un po’ di… qualcosa! Un po’ d’amore, ad esempio. Smettila di cercare l’amore negli altri e dattelo tu stessa". Oggi Lopez afferma di aver ricostruito la propria identità e di aver imparato molto da questa esperienza: "Gli ultimi 20 anni sono stati un tutt’uno, gli ultimi 5 un periodo di tumulto, gli ultimi 2 anni sono stati una sorta di processo di guarigione da quel tumulto, durante il quale ho imparato davvero a conoscere me stessa. La persona che sono oggi è così diversa da quella che ero anche solo due anni fa. È incredibile".Per il futuro, Jennifer Lopez guarda avanti con fiducia e con l’obiettivo di dedicarsi a "nuovi progetti, gratificanti e significativi".

Jennifer Lopez protagonista di Office Romance e Il Bacio della Donna Ragno

Chi la segue lo sa bene, JLo non è solo una pop star di talento ma anche un’attrice affermata. Attualmente, è la protagonista di ben due film: Office Romance – che trovate in streaming su Netflix, e Il Bacio della Donna Ragno, al cinema. Il primo racconta di Jackie, CEO di Air Cruz, che impone una rigida politica che vieta le relazioni tra dipendenti. Tuttavia, l’arrivo di un affascinante avvocato mette in crisi le sue regole e tra i due nasce una relazione segreta. Entrambi molto concentrati sul lavoro, finiranno per complicarsi la vita quando i sentimenti prenderanno il sopravvento. Il secondo, ruota attorno a Luis Molina, un detenuto che si rifugia nelle fantasie cinematografiche per sfuggire alla vita in carcere. La sua esistenza cambia con l’arrivo del prigioniero politico Valentín Arregui Paz, con cui inizialmente non ha alcun punto di contatto.

Nonostante le differenze, tra i due nasce un legame sempre più profondo: Molina racconta a Valentín storie immaginarie che rispecchiano i loro sentimenti e le loro paure. Nel frattempo, si trova diviso tra la possibilità di ottenere la libertà in cambio di una collaborazione con le autorità e l’affetto crescente per il compagno di cella. La fantasia diventa così una via di fuga e uno strumento di resistenza alla realtà della prigionia.

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