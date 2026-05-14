Jennifer Lopez fa perdere la testa con una scollatura vertiginosa: mai stato così bollente un red carpet di Netflix
Sul red carpet dell'evento organizzato da Netflix, la popstar ha sfoggiato un vestito che non è decisamente passato inosservato
Essere sexy e provocatrice a 56 anni? Facile, se ti chiami Jennifer Lopez. La popstar ha sfilato sulla passerella organizzata da Netflix per il lancio della nuova rom-com che la vede protagonista assieme a Brett Goldstein (Ted Lasso), Office Romance. Per il Netflix Upfront, organizzato al Sunset Pier 94 Studios, J-Lo è arrivata in un completo blush che ha messo d’accordo tutti: blazer a corsetto, gonna a sirena, e una scollatura profondissima e vertiginosa.
Sexy scollatura per Jennifer Lopez sul red carpet di Netflix per Office Romance
Un blazer che ha fatto girare la testa a tutti: vita stretta, stecche da corsetto, lacci sul davanti, motivo floreale lucido. L’ispirazione è quella dell’estetica vittoriana. Ma a rubare la scena è ovviamente la profondissima scollatura che, a 56 anni suonati, in poche si possono permettere con la medesima nonchalance. La gonna a sirena segue la stessa logica: stretta fino al ginocchio, poi aperta in una piega plissettata. Ai piedi, sandali con tacco in bronzo dalla punta affilata. Importanza ovviamente anche ai gioielli: orecchini pendenti a diamanti e qualche anello. Per il beauty, capelli lunghi sciolti con una piega lucida e il make-up che è ormai il suo marchio di fabbrica: guance bronzate, smoky eye, ciglia voluminose e labbra color pesca.
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Una commedia romantica scritta pensando proprio a lei: Office Romance
Non ha usato giri di parole Brett Goldstein, co-protagonista di Office Romance assieme a Jennifer Lopez nel raccontare la genesi della rom-com in uscita su Netflix. Goldstein veste anche i panni del co-sceneggiatore e ha ammesso di aver scritto la parte poi andata a Jennifer Lopez pensando specificatamente alla popstar. "Ci siamo chiesti chi fosse la migliore attrice per una commedia romantica esenza esitare abbiamo risposto J-Lo", ha raccontato. "È facile scrivere una rom-com quando hai lei in mente".
Goldstein è noto al grandissimo pubblico per il ruolo di Roy Kent nella serie tv commedia Ted Lasso, sviluppata e distribuita da Apple TV. Proprio il roccioso ex centrocampista che interpreta nello show con Jason Sudeikis aveva "illuso" Jennifer Lopez, che di lui ha detto: "Me lo aspettavo più burbero, come il personaggio che interpreta in Ted Lasso. Invece è dolce, pacato, completamente diverso". E tra i fan c’è già qualcuno che ipotizza che la relazione nella sceneggiatura possa trasferirsi nella vita reale.
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