Office Romance: Jennifer Lopez innamorata tra uffici e segreti. E c'è una star di Ted Lasso
La popstar torna protagonista di una commedia romantica tra colleghi e relazioni segrete: un film che promette scintille e condiviso con Brett Goldstein
Netflix ha tolto il velo a Office Romance, la nuova commedia romantica in arrivo sulla piattaforma il prossimo 5 giugno con protagonisti Jennifer Lopez e Brett Goldstein, il Roy Kent di Ted Lasso. Un film che si preannuncia come un classico cozy-movie da vedere in poltrona con una bella cioccolata calda (non fosse che uscirà in periodo tardo primaverile). Per J-Lo si tratta della terza collaborazione con la Grande N dello streaming dopo il thriller The Mother e il film di fantascienza Atlas, lungometraggi che hanno riscosso un discreto successo di pubblico. Per la popstar è un ritorno a un universo, quello delle commedie romantiche, che l’aveva vista protagonista in numerosi film di successo, a partire da Prima o poi mi sposo (2001), per arrivare a Marry Me (2022) e Un Matrimonio esplosivo (2023), passando per Un amore a 5 stelle (2002). Vi lasciamo il trailer di Office Romance doppiato in italiano in calce a questo articolo.
Il trailer di Office Romance con Jennifer Lopez e Brett Goldstein
La trama di Office Romance ruota attorno a Jackie Cruz (Lopez), CEO di una compagnia aerea. La donna è temuta da tutto i suoi dipendenti, che hanno persino paura a "respirare" in sua presenza. Tutto cambia quando conosce Daniel Blanchflower (Goldstein), nuovo dipendente della sezione legale dell’azienda. L’uomo rimane folgorato da Jackie appena la vede, finendo inevitabilmente per innamorarsene. Ma anche lei non è insensibile al suo fascino e tra i due nasce una relazione. Un rapporto che però deve rimanere per forza di cose in clandestinità, per non compromettere le rispettive carriere.
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Tra situazioni imbarazzanti e momenti di estrema tenerezza, i due dovranno navigare una situazione non facile e che rischia di doverli mettere davanti a una scelta "impossibile": l’amore o il lavoro?
Quando esce Office Romance
Brett Goldstein in Office Romance non sarà solo co-protagonista, ma anche co-sceneggiatore. L’ex star di Ted Lasso (che farà fare il suo ritorno nella stagione 4 della serie, presto in arrivo su Apple TV+) ha lavorato alla storia insieme a Joe Kelly e ha raccontato a People di aver scritto Office Romance appositamente pensando a Jennifer Lopez durante un viaggio in treno, mentre girava la terza stagione del serial con Jason Sudeikis. "Abbiamo iniziato a chiederci chi fosse la migliore star delle commedie romantiche e, senza esitazione, abbiamo risposto entrambi JLo. E nel giro di un lungo viaggio in treno, abbiamo avuto l’idea per tutto il film. È facile scrivere una commedia romantica quando hai JLo in mente. È la migliore in questo genere. Volevamo solo scrivere qualcosa di divertente e intelligente, abbastanza da meritare il suo consenso", ha raccontato.
Office Romance esce in streaming in esclusiva su Netflix il 5 giugno 2026: qui sotto vi lasciamo il trailer doppiato in italiano.
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