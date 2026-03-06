Jennifer Lopez nel ruolo della vita: così non l'avete mai vista Il Bacio della Donna Ragno è l'incredibile musical con J.Lo, Tonatiuh e Diego Luna

Argentina, 1983. Nel pieno della dittatura militare, due uomini rinchiusi nella stessa cella cercano un modo per resistere all’isolamento e alla violenza del contesto che li circonda. È da qui che prende le mosse Il Bacio della Donna Ragno (Kiss of the Spider Woman), il nuovo film musicale (con protagonisti Jennifer Lopez, Tonatiuh e Diego Luna) diretto da Bill Condon, presentato al Sundance Film Festival e uscito nelle sale americane lo scorso ottobre prima dell’arrivo in quelle nostrane, previsto per il 18 giugno con Eagle Pictures. Condon, con questa pellicola, prosegue il suo viaggio cinematografico all’insegna della musica, che ha attraversato più o meno tutta la sua cinematografia, tra alti e bassi: il pubblico ricorda con affetto, tra le sue ultime produzioni, uno dei migliori live action tratti da un Classico Disney (La Bella e la Bestia) e The Greatest Showman, con un eccezionale Hugh Jackman.

Dal musical originale al grande schermo: Il Bacio della Donna Ragno

La storia, tratta dal romanzo del 1976 di Manuel Puig, segue l’incontro tra Valentín, prigioniero politico marxista, e Molina, un parrucchiere gay incarcerato. Per evadere mentalmente dalla prigionia, Molina racconta a Valentín le trame dei suoi film preferiti, in particolare quelli interpretati dalla sua diva del cuore. Nel film di Condon la star immaginata prende il nome di Ingrid Luna ed è interpretata da Jennifer Lopez: il suo ruolo più celebre è quello della "donna ragno", capace di uccidere i propri amanti con un bacio. Il romanzo era già stato adattato dallo stesso Puig per il teatro nel 1983 e poi trasformato nel film del 1985 che valse l’Oscar a William Hurt. Negli anni Novanta arrivò anche la versione musicale firmata da Terrence McNally, John Kander e Fred Ebb, con Chita Rivera protagonista a Broadway e vincitrice del Tony Award. L’adattamento cinematografico di Condon si basa proprio sul musical, ma introduce modifiche rispetto alla versione teatrale: elimina alcuni brani non diegetici e recupera numeri musicali che erano stati tagliati prima del debutto a Broadway.

Un grande cast capeggiato da J.Lo

Nel film, Jennifer Lopez canta uno dei brani più noti dello spettacolo, Where You Are, all’interno di una colonna sonora che comprende tredici numeri eseguiti da lei, da Tonatiuh e da Diego Luna. Tonatiuh interpreta Luis (equivalente del Molina del romanzo), mentre Diego Luna è Valentín. Il legame tra i due si costruisce attraverso il racconto e la musica, mentre le sequenze ambientate nel mondo cinematografico di Ingrid Luna trasformano la cella in uno spazio di immaginazione e spettacolo. La produzione coinvolge Artists Equity, Barry Josephson, Tom Kirdahy e Greg Yolen

Articolo di Marco Lucio Papaleo

