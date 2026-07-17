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Jennifer Lopez, il tributo a Gino Paoli incanta Taormina. ‘Il cielo in una stanza’ è da brividi

La cantante si è esibita in occasione della sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda 2026 sulle note del capolavoro del compianto cantautore: la performance

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jennifer Lopez omaggia Gino Paoli ed emoziona l’Italia. La cantante newyorkese, infatti, si è esibita in occasione della sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda 2026 sulle note de ‘Il cielo in una stanza’, il capolavoro del cantautore scomparso pochi mesi fa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Jennifer Lopez canta ‘Il cielo in una stanza’: l’omaggio a Gino Paoli

Jennifer Lopez continua a sorprendere e incanta il pubblico italiano. Durante gli eventi di Dolce & Gabbana Alta Moda 2026 a Taormina, infatti, la popstar americana ha regalato uno dei momenti più commentati della manifestazione interpretando dal vivo ‘Il cielo in una stanza’, il celebre brano scritto da Gino Paoli. Una scelta che conferma il crescente interesse delle grandi star internazionali per il repertorio musicale italiano, ma anche un bel tributo al genio creativo del cantautore scomparso lo scorso marzo all’età di 91 anni. ‘J. Lo’ ha affrontato il brano completamente dal vivo e senza alcun supporto visivo, in un italiano pressoché perfetto che ha conquistato il pubblico siciliano. Accanto all’omaggio alla musica italiana, la cantante ha poi infiammato la serata con alcuni dei suoi successi più celebri, tra cui ‘On The Floor’ e ‘Let’s Get Loud’, in una performance all’insegna dell’eleganza, della moda e del grande intrattenimento. L’esibizione ha ricevuto lunghi applausi dagli ospiti presenti e ha rapidamente fatto il giro dei social, dove video e immagini della performance sono stati condivisi migliaia di volte. In molti hanno elogiato la sensibilità artistica della cantante e la scelta di rendere omaggio a uno dei simboli della musica d’autore italiana.

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La sfilata di J. Lo e la scelta dell’orchestra

La presenza di Jennifer Lopez è stata uno dei momenti simbolo della settimana dell’Alta Moda firmata Dolce&Gabbana, che ha richiamato in Sicilia ospiti provenienti da tutto il mondo. Jennifer Lopez è apparsa con una delle spettacolari creazioni della maison, caratterizzata da ricami, cristalli e dettagli preziosi, diventando protagonista anche della nuova campagna social del marchio. A rendere ancora più speciale il progetto è stata la scelta della colonna sonora: Dolce&Gabbana ha infatti affidato le immagini alla Musicando Jazz Orchestra di Camerino, ensemble marchigiano nato nel 2018 dall’associazione Musicando e oggi diretto dal maestro Luca Pecchia. La formazione, composta da circa venticinque musicisti professionisti provenienti principalmente dalle Marche, rappresenta una delle realtà più apprezzate del panorama jazz regionale.

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