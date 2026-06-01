Jennifer Lopez, la figlia Emme realizza un sogno: la sua trasformazione ora è completa. L’annuncio criptico Nel giorno del suo diploma, la figlia di Jennifer Lopez, Emme Muniz, si presenta al mondo con un nuovo nome e una nuova identità. Ecco come si chiama ora.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si chiama Oskar Muniz, non più Emme, non più la bambina che salì sul palco del Super Bowl accanto a Jennifer Lopez davanti a milioni di spettatori. A diciotto anni, proprio nel giorno del diploma, la figlia della popstar americana ha scelto di presentarsi al mondo con un nome e un’identità nuovi. La notizia è emersa quasi in sordina, attraverso l’account Instagram scolastico della Windward High School di Los Angeles, ma ha fatto il giro del web in poche ore. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Jennifer Lopez, la figlia Emme diventa Oskar Muniz: l’annuncio

La figlia diciottenne di Jennifer Lopez ha scelto di presentarsi al mondo con un nuovo nome: Oskar Muñiz. Fino a poco fa conosciuta come Emme, nata nel 2008 dal matrimonio tra la popstar e il cantante Marc Anthony, la giovane ha fatto emergere questa decisione in occasione del diploma di scuola superiore, attraverso un account Instagram della Windward High School di Los Angeles. Non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, ma diversi profili social sembrano già utilizzare il nome Oskar, suggerendo che sia l’identità con cui desidera essere riconosciuta. Alla cerimonia del diploma erano presenti Jennifer Lopez, la nonna materna, il fratello gemello Max e Samuel Affleck, figlio di Ben Affleck e Jennifer Garner. Assente invece Marc Anthony.

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In passato Oskar aveva già dichiarato pubblicamente un’identità non binaria, e questo cambio di nome sembra accompagnarsi a una nuova fase della propria vita. Il prossimo autunno si trasferirà a New York per frequentare il Sarah Lawrence College, dove studierà Teatro e Arti Visive: una scelta in linea con la sua inclinazione artistica, già evidente nel 2020 quando salì sul palco del Super Bowl accanto alla madre.

Jennifer Lopez e la figlia Emme: l’indimenticabile esibizione al Super Bowl

Come tutti sanno, la figlia di Jennifer Lopez, Emme, è apparsa più volte accanto alla madre. In particolare, ricordiamo bene quando salì sul palco del Super Bowl, nel 2020, regalando al pubblico mondiale un’esibizione bella e tenerissima. L’allora undicenne Emme Maribel Muñiz salì sul palco guidando un coro di giovani voci in una versione di "Let’s Get Loud", il brano-manifesto della madre. La performance si trasformò in un medley con "Born in the U.S.A." di Bruce Springsteen, con un riferimento velato alla crisi dell’immigrazione al confine americano. La stampa internazionale la definì la sorpresa della serata. Quella bambina, coraggiosa e determinata, oggi ha diciotto anni, un diploma in tasca e un nome nuovo: Oskar Muñiz.

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