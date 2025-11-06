Trova nel Magazine
Miss Piggy torna al cinema: Jennifer Lawrence ed Emma Stone pronte a reinventare l’icona dei Muppet

Jennifer Lawrence annuncia a sorpresa il film su Miss Piggy con Emma Stone: le due star più amate di Hollywood scommettono sull’ironia vintage dei Muppet.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Li conosciamo tutti (forse non proprio tutti) ma sicuramente anche quella piccola parte ne avrà sentito parlare. I Muppet hanno fatto la storia: gli iconici personaggi di fantasia sono diventati uno dei simboli della cultura popolare mondiale, in particolare negli anni ’70. A distanza di anni, si torna nuovamente a parlare di loro con una notizia che farà felici molti fan: Jennifer Lawrence ha annunciato (a sorpresa) di stare lavorando a un film, insieme alla sua grande amica Emma Stone, incentrato su uno di questi memorabili personaggi. Di seguito, tutti i dettagli.

Miss Piggy, Jennifer Lawrence ed Emma Stone al lavoro su un film incentrato su personaggio dei Muppet

In una recente intervista rilasciata al podcast Las Culturistas di Bowen Yang e Matt Rogers, Jennifer Lawrence ha svelato che collaborerà con la sua amica Emma Stone per realizzare un film dedicato a Miss Piggy. L’attrice, impegnata nella promozione di Die My Love con Robert Pattinson, ha dichiarato: "Non so se posso annunciarlo, ma semplicemente lo farò. Io ed Emma Stone produrremo un film su Miss Piggy e Cole Escola lo sta scrivendo." Lo script sarà firmato dal comico Cole Escola, autore dello spettacolo Oh, Mary!. Lawrence ha inoltre aggiunto che lei ed Emma Stone potrebbero recitare nel film: "Penso di sì, dobbiamo farlo." Non sono stati rivelati dettagli sulla trama né se Disney o la Jim Henson Co saranno coinvolte nel progetto.

I Muppet hanno festeggiato i 70 anni dalle loro prime apparizioni e si preparano a tornare in TV con una nuova serie prodotta dalla Point Grey Pictures di Seth Rogen ed Evan Goldberg. Disney+ ha inoltre ordinato uno speciale con Sabrina Carpenter per celebrare il 50º anniversario del debutto dello show.

Chi sono gli iconici Muppet

I Muppets sono un dei pupazzi ideati negli anni Cinquanta dal burattinaio americano Jim Henson, che rivoluzionò la televisione trasformando semplici marionette in personaggi veri. Il successo arrivò con The Muppet Show, andato in onda tra il 1976 e il 1981, un varietà dove ogni puntata era un piccolo caos meraviglioso: sketch comici, ospiti famosi e tanta musica. A guidare il gruppo c’era Kermit la Rana, calmo e saggio, circondato da amici eccentrici come Fozzie, Gonzo, Animal e, naturalmente, la straordinaria Miss Piggy, una maialina diva, vanitosa ma tenera, capace di passare in un attimo dall’amore alla rabbia con un colpo di "Hi-ya!". Dopo la morte di Henson nel 1990, i Muppets hanno continuato a vivere grazie alla Disney, che li ha riportati al cinema e in TV con nuovi film e serie.

Programmi

