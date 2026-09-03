Jennifer Garner, il retroscena sul divorzio da Ben Affleck: “Non sapevo come avrei vissuto”. E svela la sua paura più grande Dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck, l’attrice ha raccontato il timore di non riuscire a mantenersi e il percorso che l’ha portata a reinventarsi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Jennifer Garner, il capitolo più difficile della separazione da Ben Affleck non riguardava soltanto la fine di un matrimonio. Dietro si nascondeva una preoccupazione molto concreta: tornare a costruire una carriera capace di garantire stabilità a lei e ai suoi tre figli. Oggi l’attrice può guardare a quegli anni con maggiore serenità, ma in una recente puntata del podcast Aspire With Emma Grede ha raccontato quanto fosse stato destabilizzante ritrovarsi a fare i conti con il denaro e con un futuro professionale tutt’altro che scontato. Da quella paura è nata anche una scelta rivelatasi sorprendentemente vincente.

Jennifer Garner e la paura dopo il divorzio da Ben Affleck: "Ero nel panico"

In una puntata del podcast Aspire With Emma Grede, Jennifer Garner ha ripercorso uno dei momenti più delicati della sua vita dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck. La separazione l’aveva portata a interrogarsi non solo sul futuro professionale, ma anche sulla propria indipendenza economica. "Sono andata nel panico quando sono uscita dal mio matrimonio e mi sono resa conto di aver fatto un passo indietro nel mio lavoro". La preoccupazione principale era legata alla possibilità di non riuscire a lavorare abbastanza a lungo da garantire stabilità a sé e ai tre figli: "Non so per quanto tempo potrò lavorare".

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Per anni Garner aveva infatti dato priorità alla famiglia rispetto alla carriera, mentre Affleck continuava a essere molto presente sul grande schermo. Dopo il divorzio, l’attrice ha dovuto quindi rivedere le proprie priorità, anche perché "La vita è costosa e devi comunque capire come vivere. E il fatto di essere famosi non significa automaticamente avere una vita agiata. La situazione è diventata molto seria per me, che non avevo mai pensato molto ai soldi, a cose del tipo: "Oh, devo guadagnare qualcosa"."

Jennifer Garner, il desiderio di far conciliare maternità e lavoro

Con l’aiuto della manager Nicole King Solaka, Garner ha scelto di puntare su progetti compatibili con la maternità, evitando produzioni che l’avrebbero costretta a stare lontana dai figli per lunghi periodi. "Posso lavorare a Los Angeles. Non posso lasciare questi bambini per sei mesi di fila". Da questa esigenza è nata anche una strada imprenditoriale parallela a Hollywood. Garner ha infatti co-fondato il brand alimentare Once Upon a Farm insieme a Cassandra Curis e Ari Raz, trasformando quella che poteva essere una semplice alternativa alla recitazione in un progetto di successo: "La cosa incredibile è che sta funzionando". Un secondo percorso professionale che le ha permesso di costruire una maggiore sicurezza per il futuro, senza rinunciare alla presenza nella vita dei figli. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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