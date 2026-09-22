Jennifer Eckhart, morta l’ex produttrice di Fox News: il dramma dopo il caso che sconvolse la TV USA e la causa del decesso
La morte della donna sconvolge la tv americana: l’ex produttrice di Fox News era stata al centro di una lunga e delicatissima battaglia legale. I dettagli
La TV americana è letteralmente sotto choc, e lo siamo anche noi. È morta tragicamente Jennifer Eckhart, ex produttrice associata di Fox News. La donna, 36 anni, è stata trovata senza vita dalla mamma nella sua vasca da bagno. Stando a quanto riferito da Tmz, il decesso sarebbe stato classificato come suicidio e, la giovane, era finita sotto i riflettori dopo aver intrapreso una lunga battaglia legale contro l’ex conduttore, Ed Henry. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Jennifer Eckhart, morta l’ex produttrice di Fox News: la battaglia legale contro Ed Henry
Jennifer Eckhart, ex produttrice di Fox News, è morta a 36 anni nella sua abitazione in Florida. A riferire per primo la notizia è stato TMZ: secondo quanto riportato, sarebbe stata la madre a trovarla nella vasca da bagno. Gli investigatori hanno rinvenuto anche un coltellino vicino al corpo e le autorità hanno classificato il decesso come suicidio. Eckhart era diventata nota soprattutto per la causa intentata nel 2020 contro l’ex conduttore di Fox News Ed Henry, accusato dalla donna di stupro, circostanza sempre respinta dall’uomo, che aveva sostenuto la natura consensuale della relazione. Henry fu licenziato dalla rete nel luglio dello stesso anno dopo un’indagine interna. La lunga controversia giudiziaria si è conclusa con un accordo tra le parti, raggiunto prima del processo.
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La svolta lavorativa
Dopo l’esperienza a Fox, Eckhart aveva intrapreso un nuovo percorso professionale attraverso il podcast REINVENTED with Jen Eckhart, dedicato a interviste con personaggi pubblici e alle esperienze di rinascita personale. L’ultima puntata era stata pubblicata lo scorso marzo.
Il caso che ha sconvolto la TV USA: Ed Henry e Jennifer Eckhart
Il caso che ha coinvolto Ed Henry e Jennifer Eckhart non è solo una complessa battaglia legale, ma una vicenda profondamente dolorosa che tocca corde delicate come il potere, il trauma e la dignità sul posto di lavoro. Tutto ha inizio nel luglio 2020, quando Eckhart, giovane produttrice di Fox News, trova il coraggio di denunciare pubblicamente il noto conduttore, accusandolo di gravi abusi e violenze sessuali. Nel suo racconto emerge il ritratto di un ambiente in cui le dinamiche di carriera si intrecciavano pericolosamente con i ricatti personali, trasformando il sogno professionale di una donna in un incubo. Fox News ha reagito licenziando Henry subito dopo le prime verifiche interne, ma ‘la macchia’ c’è. Henry ha sempre respinto ogni accusa, parlando di una relazione consensuale e contrattaccando per vie legali, una reazione che ha reso lo scontro ancora più aspro e polarizzante.
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