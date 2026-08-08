Jennifer Aniston abbandona il cinema per il fidanzato Jim Curtis? Amici preoccupati: "Una relazione pericolosa"
La relazione tra l'attrice e il life coach starebbe preoccupando alcune persone vicine alla Aniston, convinte di un cambiamento netto della star hollywoodiana
Dopo un lungo periodo da single, Jennifer Aniston sembra aver ritrovato il sorriso accanto all’ipnoterapeuta e life coach Jim Curtis. La storia tra i due, venuta alla luce lo scorso anno, è stata fin da subito travolgente, tanto che chi li conosce bene sostiene che entrambi siano persino convinti di essersi già incontrati in una vita precedente. Tra vacanze da sogno in barca a Maiorca e uscite pubbliche mano nella mano, tutto sembrava scorrere a gonfie vele. Negli ultimi tempi, però, il gossip americano ha iniziato a far circolare alcune indiscrezioni allarmanti sul loro rapporto.
Jennifer Aniston, la relazione con Jim Curtis allarma gli amici: "Rifiutati impegni di lavoro per lui"
Secondo alcune fonti anonime vicine all’attrice, gli amici di Jennifer sarebbero un po’ in ansia per lei. Il motivo? La sensazione che la star di Friends stia mettendo la propria vita e soprattutto il lavoro in secondo piano per dedicarsi interamente al compagno.
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C’è chi sostiene che l’attrice abbia già rifiutato qualche proposta lavorativa pur di passare più tempo con lui e sostenerlo nei suoi progetti. "Le sue priorità sono cambiate del tutto", ha fatto sapere un insider, sottolineando come Jennifer stia dedicando quasi ogni momento della giornata a Jim e come questa relazione stia diventando, in questo senso, "pericolosa".
A sollevare altri dubbi è stata la notizia del prossimo evento a New York per la presentazione del nuovo libro di Curtis, The Book of Possibility. Alla serata parteciperà anche l’attrice, e la cosa non è passata inosservata: secondo le malelingue, la grande visibilità di Jennifer starebbe facendo da enorme cassa di risonanza per la carriera del compagno. "Alla fine è lei la vera attrazione dell’evento", ha infatti commentato pungente una fonte. La preoccupazione è ora che, per seguire il fidanzato, l’attrice possa rinunciare progressivamente ai suoi impegni, fino ad azzerarli del tutto.
Voci discordanti sulla relazione
Va detto, però, che si tratta solo di voci. Da parte dei diretti interessati non c’è stata alcuna conferma o segnale evidente, e altre persone vicine alla coppia parlano invece di una relazione assolutamente equilibrata e serena. Per loro, Jennifer sta solo scegliendo in totale libertà di affiancare l’uomo che ama, di cui è da sempre orgogliosissima. Insomma, voci discordanti che potranno essere chiarite solo dai fatti.
Guida TV
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09 Agosto 2026
2 cuori e 2 capanneSky Cinema Romance
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