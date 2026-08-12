"Intere giornate senza chiedere né cibo né acqua. Mi sembra di sbagliare di continuo", Jenna Ortega e quel dettaglio inquietante sui suoi primi anni sul set La star di 'Mercoledì' ripercorre gli anni da attrice bambina e racconta le difficoltà vissute sul set, dove faceva di tutto per non pesare mai sugli adulti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dietro il successo di "Mercoledì" e una carriera iniziata da bambina prodigio, Jenna Ortega nasconde un ricordo tutt’altro che dorato. In una recente intervista a Esquire, l’attrice ha aperto uno squarcio inedito sui suoi primi anni sul set, raccontando abitudini e rinunce che, con il senno di poi, fatica persino a giustificare a se stessa. Non semplici aneddoti da piccole star, ma un racconto che è un misto tra gratitudine, senso di colpa e un bisogno quasi ossessivo di non essere di peso a nessuno. Una confessione che fa inevitabilmente riflettere su cosa significhi davvero crescere sotto i riflettori. Di seguito, tutti i dettagli.

Jenna Ortega e l’infanzia sotto i riflettori: "Non volevo essere d’intralcio a nessuno"

In un’intervista a Esquire, Jenna Ortega ha raccontato di quanto fosse determinata, già da bambina, a non creare problemi sul set. Per questo arrivava a trascorrere intere giornate senza chiedere né cibo né acqua, pur di non sentirsi "d’intralcio a nessuno". "Non chiedevo un sorso d’acqua. Potevo stare tutto il giorno senza mangiare, bere o fare nulla, perché desideravo ardentemente non essere d’intralcio a nessuno". Riguardando oggi a quel periodo, Ortega riconosce: "Forse è stato un mio errore, non mi stavo prendendo cura di me stesso". La sua carriera è iniziata molto presto: a 13 anni ha ottenuto il ruolo da protagonista in Stuck in the Middle, dopo essere apparsa in produzioni come Richie Rich, Jane the Virgin, You ed Elena of Avalor. Il successo internazionale sarebbe arrivato poi con Wednesday.

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Ortega ha inoltre raccontato che la sua ambizione è nata quando aveva appena 7 anni. Ha spiegato: "Avevo 7 anni quando dissi che volevo farlo. I miei genitori risero quando glielo dissi, e quello fu un po’ il punto di partenza di tutto. La motivazione. E non ho mai smesso, perché sono molto testardo. E non ho mai messo in discussione la mia scelta." Insomma, tenace fin da bambina.

Mercoledì 3, cosa sappiamo sulla terza stagione della serie Netflix con Jenna Ortega

C’è grande attesa per Mercoledì 3. La terza stagione della serie Netflix, vedrà i protagonisti affrontare l’ultimo anno delle superiori alla Nevermore Academy. Questa fase della vita spingerà i personaggi verso dinamiche familiari più mature e complesse. Il cast vede l’arrivo di Winona Ryder nel ruolo di Tabitha ed Eva Green nei panni di zia Ophelia, la sorella di Morticia. La trama includerà anche una suggestiva trasferta europea a Parigi. L’uscita degli episodi è prevista indicativamente per la fine del 2027.

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