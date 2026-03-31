Laura Dern è la reporter che smascherò Epstein: la storia che farà tremare Hollywood diventa una serie Laura Dern veste i panni della giornalista che portò alla luce i crimini di Epstein in una serie tv che promette segreti, scandali e indagini senza precedenti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Se n’è parlato tanto e e si continua a parlarne: Jeffrey Epstein è un ‘argomento’ sempre attuale e adesso, c’è un motivo in particolare per cui lo facciamo. Stando a quanto si apprende da Variety, la sua storia sarà al centro di una nuova serie TV su che avrà Laura Dern come protagonista e produttrice esecutiva. La serie, basata sul libro Perversion of Justice di Julie K. Brown, sarà prodotta da Hyperobject Industries e coinvolgerà Sony Pictures Television. Di seguito, tutti i dettagli.

I crimini di Jeffrey Epstein in una serie tv con protagonista Laura Dern: cosa sappiamo

Secondo quanto riportato da Variety, Sony Pictures Television starebbe sviluppando una miniserie sul caso Jeffrey Epstein, con Laura Dern nei panni della giornalista Julie K. Brown, autrice del libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story. La serie racconterà l’indagine di Brown che ha portato alla luce gli abusi di Epstein, identificato 80 vittime, convinto le principali sopravvissute a parlare e contribuito all’arresto di Epstein e Ghislaine Maxwell. Sharon Hoffman adatterà il libro per lo schermo come co-showrunner insieme a Eileen Myers, mentre Dern sarà anche produttrice esecutiva. Adam McKay, Kevin Messick e la stessa Brown saranno anch’essi produttori esecutivi tramite Hyperobject Industries.

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Se realizzata, sarà la prima serie di fiction sul caso Epstein, che finora è stato trattato solo da documentari. Il progetto conferma l’interesse di McKay per storie di attualità, dopo film come La grande scommessa e serie come Succession. Laura Dern, attrice pluripremiata, ha vinto un Emmy per Big Little Lies e un Oscar per Marriage Story, e vanta ruoli in saghe e film come Jurassic Park, Piccole donne (2019) e Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Lo scandalo Jeffrey Epstein

Per chi non lo sapesse, il miliardario Jeffrey Epstein è stato coinvolto in uno degli scandali giudiziari e mediatici più importanti e discussi degli ultimi decenni, per reati sessuali e traffico di minorenni. L’FBI ha sequestrato centinaia di fotografie sessualmente esplicite di minorenni nella sua casa di Manhattan. Epstein, arrestato nel 2019, era in procinto di affrontare un processo importante, ma è morto suicida nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York in circostanze controverse. Dopo la sua morte, la pubblicazione dei Epstein Files ha reso noti dettagli delle indagini e delle testimonianze delle vittime. I documenti in questione, inoltre, hanno anche portato alla luce accuse di violenza sessuale nei confronti di altre persone legate a Epstein, alcune delle quali non hanno portato a condanne.

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